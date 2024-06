Lauréats du prix du Tourisme gastronomique au dernier gala des Lauriers de la gastronomie, Didier Lortie et Édith Foliot, copropriétaires de Maison de Soma, à Mont-Tremblant, sont sur un nuage en raison du fait que leur projet, lancé il y a un an à peine, a reçu cette reconnaissance de l’industrie.

Le magnifique endroit, qui est à la fois un producteur agricole qui transforme ses propres produits (tomates et piments forts en serre, entre autres choses, mais beaucoup de projets à venir sur cet immense terrain de 240 hectares, dont un verger qui devrait donner ses fruits d’ici quelques saisons pour la production de cidre), un laboratoire culinaire et une table gastronomique champêtre, poursuit la même mission, soit un modèle d’alimentation durable axé sur la proximité. Pour le goûter à son plein potentiel, il y a le menu dégustation, servi en soirée, où l’exploration culinaire et la créativité sont au menu.

Mais pour une formule plus décontractée, en famille, durant la belle saison, c’est le retour du côté buvette dans les champs, jusqu’en octobre. Le tout se présente sous la forme de délicieuses boîtes à pique-nique, dont les amalgames de saveurs donnent un avant-goût assez probant de ce que cette table a à offrir.

En formule quatre services, attablé à une table de pique-nique offrant vue sur le bucolique environnement, on s’est régalé d’une inventive guédille végé – cubes de chou-rave, shiitake lactofermenté, daïkon fumé, livèche –, d’une rafraîchissante salade de concombre aigre-doux avec pleurote grillée au feu et d’un incroyable gâteau au yaourt avec son sirop de sapin et compotée de fraises.

Les enfants ne sont pas en reste, avec le hot-dog à la saucisse maison porc & miel et quelques accompagnements simplifiés. Avec un cocktail de la maison, un verre de vin nature ou une bière fraîche, c’est le pied !

Du mercredi au dimanche, réservation requise

380, chemin Paquette, Mont-Tremblant

Consultez le site de Maison de Soma

Lisez notre article sur Maison de Soma