Les spas nordiques Strøm se distinguent de tous les autres au Québec en offrant une cuisine gastronomique nordique assez poussée, intégrant des ingrédients encore trop méconnus de notre territoire.

Chacune des cinq stations thermales (L’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Vieux-Québec, Sherbrooke et Saint-Sauveur) accueille un restaurant Nord. Depuis à peine plus d’une semaine, c’est possible d’y prendre un repas sans être client du spa.

Le directeur et chef exécutif Raphaël Podlasiewicz coordonne une grande équipe. Les menus sont mis au point au Nord Laboratoire culinaire, à Chambly, où se trouve le siège social de Strøm. Le restaurant est d’ailleurs lui aussi ouvert au public.

PHOTO BIANCA DES JARDINS FOURNIE PAR STRØM Depuis une semaine, on peut prendre un repas aux restaurants Nord sans être un client du spa.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Des desserts servis au Nord laboratoire culinaire l’hiver dernier.

PHOTO BIANCA DES JARDINS FOURNIE PAR STRØM La salle du restaurant Nord, à Saint-Sauveur

Raphaël Podlasiewicz est le chef de tous les restaurants Nord du groupe Strøm Spa.







Les plats qui se trouvent au menu des cinq autres succursales naissent dans ce labo. Au Strøm Saint-Sauveur, nous avons goûté à pratiquement tout le menu – qui changera selon la saison, cela dit – en petits formats. Il y avait entre autres l’excellente terrine de porc de la ferme Turlo, le superbe canard fumé à chaud et laqué au miel et à la lavande, puis un délicieux crémeux au yogourt de bufflone avec meringue framboise, compote de rhubarbe et petits fruits.

À Saint-Sauveur/Piedmont, où il y a déjà une bonne quantité de restaurants (dont Merci la vie, Baumier, Lola 45 et Les Vieilles Portes, qui ressuscitent), les gens se déplaceront-ils pour l’expérience culinaire sans les bains ? C’est un projet à moyen/long terme, d’autant plus que le développement de cette grande station ne fait que commencer. Mais à L’Île-des-Sœurs et à Mont-Saint-Hilaire, où l’offre d’une cuisine nordique raffinée est moins abondante, un Nord est probablement bienvenu.

Les salles à manger au décor minimaliste, dans le registre chic-rustique, sont agréables à fréquenter. Puis il y a généralement de belles choses à boire tant côté cocktails que côté vin, avec une majorité de produits québécois.

