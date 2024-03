Les rumeurs de réouverture du mythique 9e étage du Centre Eaton couraient depuis des années et elles ont été confirmées il y a un an. Mais quel chef oserait prendre les commandes du restaurant Île de France ? On peut aujourd’hui vous révéler que Derek Dammann sera le directeur de la restauration de l’ensemble du projet, qui comprend un important volet événementiel dès avril, et que Liam Hopkins sera le chef exécutif de la table d’une centaine de places, qui ouvrira au public à la mi-mai.

« J’assiste à des réunions autour de ce projet depuis huit ans, nous révélait Derek Dammann cette semaine, lors de notre deuxième visite du grandiose espace magnifiquement restauré. Le chef, qui a fermé son restaurant Maison publique en septembre 2023 puis qui a vendu ses parts du McKiernan, se consacre maintenant à temps plein à l’implantation de menus qui uniront le passé et le présent de ce lieu historique cher aux Montréalais.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les fresques originales ont été restaurées.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le 9 e recevra ses premiers évènements privés en avril et le grand public à compter de la mi-mai.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Détail du 9e, au Centre Eaton





Liam Hopkins, lui, fait partie de l’équipe depuis plus d’un an. Dans le passé récent, il a travaillé au McKiernan puis au bistro La Franquette, après avoir fermé son propre restaurant du quartier Notre-Dame-de-Grâce, Hopkins. Auparavant, il avait cuisiné sous Antonio Park.

Les deux chefs se sont beaucoup amusés à étudier les vieux menus du restaurant Île de France (dont un retrouvé dans les murs de l’établissement !), ouvert de 1931 à 1999, puis à éplucher de vieux livres de recettes. Le mot d’ordre du moment : proposer une cuisine et des prix accessibles pour que le plus grand nombre de Montréalais puissent fréquenter ce joyau architectural. On a eu vent d’un « pâté au poulet » décadent et de plats empreints de nostalgie, mais toujours remis au goût du jour.

« Ceci est la lettre d’amour que nous offrons à la ville de Montréal », déclare Jeff Baikowitz, l’homme d’affaires qui s’est battu dans l’ombre pendant des années pour ressusciter le 9e.

Rappelons que l’étage mythique et une partie de son mobilier ont été classés monument historique par le ministère de la Culture, en août 2000. Avec son plafond de 10 mètres de haut et ses lignes épurées, Le 9e fut une des premières réalisations de style Art déco au Québec.

Il a été conçu par l’architecte français Jacques Carlu à la demande de Lady Eaton, veuve de Sir John Craig Eaton, et de son fils Timothy Eaton. L’architecte, qui est également l’auteur du Trocadéro et du palais de Chaillot, à Paris, a notamment été inspiré par les paquebots transatlantiques de l’époque.