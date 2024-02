Des airs de Brooklyn planent sur la rue Notre-Dame, notamment depuis qu’un bar à « pasta » vient de s’y installer : Lulu’s, une chouette adresse à retenir pour les amateurs de pâtes fraîches, vite faites, mais surtout, bien faites.

Ça roule ici sur l’heure du midi et pour cause : ouvert depuis à peine un mois, Lulu’s attire déjà les étudiants et les jeunes professionnels affamés du coin avec ses généreuses portions à emporter dans une tasse en carton, à petit prix et de grande qualité. Ici, tout est importé d’Italie : de la farine de semoule de blé à la machine à pâtes fraîches, en passant par les tomates et le parmesan.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les pâtes sont préparées ici quotidiennement à l’aide d’une machine importée d’Italie.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les desserts viennent des Délices Lafrenaie.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’adresse a des airs de Brooklyn.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE C'est à Anthousa Siounis et Jimmy Petropoulos, Grecs d'origine, mais non moins grands amateurs de cuisine italienne, que l'on doit le joli concept.







Le concept est simple : on choisit sa nouille (rigati, campanelle, casarecce ?), puis sa sauce. Il est possible de créer la sienne sur place ou de se laisser tenter par des classiques (poulet estragon, poulet toscan, pesto aux pistaches, décadent à souhait). Ou encore : des « créations de Lulu » – crème taco, cheeseburger, etc. – surprenantes, mais loin d’être décevantes. Des salades gourmandes complètent le court menu, affiché derrière le « bar ». Côtés desserts, on nous propose ici des cannoli, des cornetti au Nutella ou du gâteau au citron des Délices Lafrenaie. À boire : des bouteilles de vin et des cocktails en canettes, pour consommation sur place ou à emporter.

C’est au couple Jimmy Petropoulos et Anthousa Siounis, Grecs d’origine, mais non moins grands amateurs de cuisine italienne, que l’on doit ce joli concept inspiré de moult allers-retours entre Montréal et New York, où ils ont flairé un filon : le « gourmet rapide », du réconfortant de qualité, mais sans se ruiner, à emporter (ou non), ouvert 7 jours sur 7. D’ailleurs, on nous promet une terrasse à l’été.

1346, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

