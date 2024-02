La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre : à peine quelques jours après son ouverture en mode « soft », le Miracolo était sur toutes les lèvres. Un vendredi soir de début février nous a confirmé la chose : le nouveau projet du vétéran de la restauration, Richard Holder, a décollé fort. Et ce n’est sans doute que le début.

Il y a un moment que Holder, à qui on doit d’autres endroits à succès comme le Majestique et le Darling, rêvait d’un « Majestique à l’italienne ». Avec ses précieux alliés, le designer Thomas Csano, dont l’esthétique rococo/rétro/éclectique est reconnaissable entre mille (Majestique, Darling, Le Petit Dep), le chef exécutif Alejandro Vega (Darling, Majestique) il a réussi à créer ce qui s’impose déjà comme un incontournable du boulevard Saint-Laurent, tout juste à côté du Schwartz. Le trio est complété par le chef Pierre Morneau, qui officiait auparavant au jjacques, à Québec.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les pâtes fraîches sont évidemment de la partie, ici des raviolis au veau et pistaches

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Brochette de mortadelle grillée avec salsa verde et pistaches

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pour un verre et une bouchée, la pizza Bimbo est là !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La carte des vins est plutôt classique et risque de se bonifier avec le temps. 1 /4







Le menu se présente sous la forme de délicieux petits plats de légumes, de poissons, de pâtes fraîches et de viandes ; tout ce que nous y avons goûté était sans faux pas, dans une ambiance 100 % montréalaise, avec un je-ne-sais-quoi d’électricité dans l’air. Pour grignoter, l’incontournable bar à huîtres et une section « Amuse-gueule » (les pizzas Bimbo, bien croustillantes, sont irrésistibles) : il y a ici de quoi combler bien des palais et des envies.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Miracolo est situé tout à côté du Schwartz.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le décor porte la signature de Thomas Csano.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE En tout, le Miracolo offre un peu plus d’une centaine de places assises.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le quatuor qui donne vie au Miracolo : le chef de cuisine Pierre Morneau, Thomas Csano, Richard Holder et le chef exécutif Alejandro Vega. 1 /4







Pour se désaltérer, la carte liquide est pour l’instant assez courte et plutôt sage – quelques cocktails, une sélection de vin établie par le directeur général de l’endroit, Edoardo Stirano, – -mais on ne doute pas qu’elle se bonifiera avec le temps. Quoi qu’il en soit, le Miracolo est certainement l’endroit par excellence à découvrir ces jours-ci pour faire la fête entre amis ! P. -S. : on nous souffle à l’oreille que l’établissement, déjà en action 7 jours sur 7 dès 16 h jusqu’à tard, offrira des lunchs et des brunchs très bientôt !

3891, boulevard Saint-Laurent, Montréal