Ce chow mein du Dobe & Andy n’est pas celui qui sera servi à l’évènement Nouvelle lune, mais on reste dans l’esprit.

Clément Boivin, de Cuisine libre !, invite Webster Gallman, du restaurant cantonais Dobe & Andy, pour une célébration gourmande du Nouvel An lunaire.

Les deux chefs se sont connus en travaillant ensemble à la Cabane Au pied de cochon, il y a une dizaine d’années. Ce sont des retrouvailles qui promettent, sous une nouvelle lune !

Ça se passe dans le local où se trouvait l’ancien Mei, le café chinois, les 9 et 10 février au soir, puis le 11 à midi, en formule dim sum. On peut voir les deux menus sur la page Instagram de Cuisine Libre !.

Il y aura à la fois des plats traditionnels et quelques métissages, comme la soupe bo kho wonton et le chow mein au steak sauce au poivre. Le repas assis du soir sera précédé d’un apéro dès 18 h et de quelques stations de dégustation.

L’espace sera scénographié par les créatifs de Studio Ascètes. On profite de cet évènement festif et rassembleur pour réserver en groupe de quatre ou de six, bien que les paires soient aussi bienvenues.