Trois jeunes forces vives du bien boire et du bien manger unissent leur motivation et leur talent pour vous offrir une grande tablée de décembre, baptisée Banquet Saint-Laurent, dans un ancien restaurant du boulevard qui porte le même nom. C’est le temps des réjouissances, que ce soit entre collègues, entre amis ou en famille.

Clément Boivin, gagnant de la troisième saison de Chefs de bois, ancien membre de la famille Au pied de cochon, est un habitué de ces « restaurants » éphémères, depuis qu’il a lancé son entreprise Cusine libre !, il y a plus d’un an. Pour ce projet, il partage les fourneaux avec Alexandre Halle Quinlan. Ce dernier a occupé plusieurs fonctions dans le milieu de la restauration, notamment au Bremner et au Majestique, puis sur l’île de la Dominique, dans les Caraïbes, où il a participé à l’ouverture du Lacou. La cuisine est sa nouvelle passion.

PHOTO OLIVIER DROUIN (DROWSTER), FOURNIE PAR BANQUET SAINT-LAURENT Un tartare à mélanger soi-même !

PHOTO OLIVIER DROUIN (DROWSTER), FOURNIE PAR BANQUET SAINT-LAURENT La sélection de fromages de la boutique Bleu et persillé est divine. 1 /2



La troisième tête d’affiche, François Séguin-Letendre, a travaillé comme écailleur au Majestique avant de partir en Chine en 2018. Fait assez inusité, il a ouvert un restaurant et un bar à vin à Shanghai pendant la pandémie.

D’autres collaborateurs participent à cette belle aventure collective, dont Gia Bach Nguyen, qui s’occupe de désaltérer les convives à leur arrivée avec une de ses délicieuses concoctions alcoolisées (ou pas).

PHOTO OLIVIER DROUIN (DROWSTER), FOURNIE PAR BANQUET SAINT-LAURENT François Séguin-Letendre sert du vin.

PHOTO OLIVIER DROUIN (DROWSTER), FOURNIE PAR BANQUET SAINT-LAURENT Alexandre Halle Quinlan et Clément Boivin sont ensemble aux fourneaux. 1 /2



C’est le premier club social et gastronomique de l’Amérique, L’Ordre de Bon Temps, qui a inspiré le trio. Fondé par Samuel de Champlain durant l’hiver de 1606-1607, le regroupement avait pour but de briser l’isolement amené par l’hiver et d’insuffler de la vie dans l’Habitation de Port-Royal, en Nouvelle-Écosse.

Les plaisirs de la table étaient au centre du concept et ils sont le cœur battant de Banquet Saint-Laurent, qui souhaite mettre de l’avant des produits du Québec que l’on consomme moins, comme certains poissons de lac, les cailles royales bien en chair de Kégo Cailles, les cuisses de grenouilles, le gibier d’élevage (puisque le sauvage ne peut toujours pas être servi légalement dans les restaurants), etc. Le répertoire est teinté d’une certaine nostalgie gourmande, comme quelques heureux élus ont pu le constater à l’occasion d’une « générale », cette semaine.

PHOTO OLIVIER DROUIN (DROWSTER), FOURNIE PAR BANQUET SAINT-LAURENT Clément Boivin dans son élément

Les premières bouchées arrivent tandis que les convives, invités à se présenter à 18 h, socialisent autour du bar. Suit, à 19 h, un repas complet servi à la longue table communale. Il comprend un assortiment d’entrées, de plats à partager et un dessert. Un superbe assortiment de fromages, de fruits de mer ainsi que d’autres petits plats peuvent être commandés en supplément. La base, qui en elle-même constitue un copieux repas, est facturée 75 $ avant taxes, service et boisson. C’est un prix doux par les temps qui courent !

PHOTO OLIVIER DROUIN (DROWSTER), FOURNIE PAR BANQUET SAINT-LAURENT Les cocktails sont l’œuvre de Gia Bach Nguyen.

Mois de décembre et partys de Noël obligent, Banquet Saint-Laurent peut recevoir les groupes d’environ 24 personnes qui veulent festoyer ensemble. D’autres soirs seront réservés aux particuliers. Ceux-ci peuvent réserver à coups de quatre convives (ou plus). Les soupers s’échelonnent entre le 7 et le 30 décembre, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Maguire.