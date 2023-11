Avec le recul, il fallait du cran pour ouvrir un café de spécialité dans la Petite Italie, sur la rue Bélanger. Un an plus tard, les frères Simon-Pierre et Xavier-Bernard Caron ont déjà une deuxième succursale, mais 110 kilomètres plus loin, dans les Cantons-de-l’Est, à Knowlton.

Caron & Frères occupe l’espace de l’ancien café Bolt, ouvert en 2021 par un couple qui a décidé de passer le flambeau. « Un ami qui vit à Knowlton a racheté la bâtisse et nous a proposé de faire le saut », raconte Simon-Pierre Caron.

Lui et son frère (anciennement du Gamba) ont hésité, mais quelques visites dans le charmant village donnant sur le lac Brome ont suffi à les convaincre. « Il y a un bel esprit de communauté et on se sent vraiment bien accueillis. »

Lors de notre visite durant le week-end de l’Action de grâce, les clients affluaient. On a aimé le fait que le café est gratuit à l’achat d’un sac de grains (de six torréfacteurs, dont Yamabiko de Sutton), tout comme la sélection de vins d’importation privée (à déguster au verre ou plus tard avec une bouteille à emporter).

Pour le reste, des viennoiseries, des soupes, des sandwichs et éventuellement des salades se dégustent sur place. L’espace compte une vingtaine de places et une belle terrasse. Si la saison de vélo tire à sa fin, on a déjà hâte à l’après-ski !

100, chemin Lakeside, Knowlton