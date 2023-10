La Chope Angus à l’essai

Une Chope dans les Shops

On se demande encore comment elle a pu passer sous notre radar, dans ce quartier où se multiplient par ailleurs les bonnes adresses gourmandes. Ouverte l’an dernier, la microbrasserie La Chope Angus, une coopérative de solidarité au cœur des Shops Angus, conjugue fièrement brasserie artisanale, bar et restaurant. Et elle attire les foules, autant les familles du coin que les travailleurs, comme en fait foi sa vaste terrasse, aussi ensoleillée que bondée ces jours-ci. Avis aux intéressés… ça sent le 5 à 7 entre amis à plein nez !