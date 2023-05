Nous avons goûté à la délicieuse cuisine iranienne de Nima Pouyamajd en mars dernier, au Super Condiments. Celui qui s’est consacré à la cuisine italienne ces dernières années, au Succeda, avait préparé un repas d’un soir dans le cadre d’un évènement de sensibilisation à la lutte des femmes en Iran.

Jusqu’au 13 mai, le chef est au restaurant Boxermans pour proposer des plats qui marient les goûts perses de son enfance aux cuisines qu’il aime manger aujourd’hui et dont font par exemple partie les pâtes et le crudo (poisson).

Nima, qui a grandi à Montréal, refuse d’apposer une étiquette stricte sur sa cuisine, qu’il qualifie de melting-pot.

« Le plat qui m’excite le plus — et qui me fait le plus peur en même temps ! — est un jarret d’agneau cuit longtemps dans un mijoté aux herbes et à la rhubarbe », dévoile le chef.

Les assiettes seront à partager et à accompagner des excellents cocktails et vins de la carte du Boxermans, jusqu’à la fin du service samedi soir. Et qui sait, peut-être qu’un restaurant « Nima » verra le jour… un jour !

1041, avenue Van Horne, Montréal