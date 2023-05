Bon, ce n’est pas exactement une buvette, mais plutôt un bistro. Ou disons un restaurant, avec un gentil menu de boissons. Mais qu’importe, parce que c’est quand même son nom, et que ça sonne plutôt mignon.

Le Bellerive, alias la « Buvette du Far Est », est donc le nouveau repaire d’un quartier jusqu’ici plutôt mal desservi en la matière. Ce n’est pas nous qui le disons, mais son fondateur, nul autre que Simon Jodoin-Bouchard, dit Simon de l’Est, à qui l’on doit déjà la populaire cantine urbaine Chez Simon, à quelques coins de rue de là, toujours rue Hochelaga.

« On est dans Tétreaultville, il n’y a pas grand-chose dans Tétreaultville ! » D’où sa surprise, lors de l’ouverture à la mi-février, en plein milieu de l’hiver, devant les « line-up par-dessus line-up ». « C’était ingérable ! »

N’empêche, il était temps. « Le quartier avait besoin de ce genre de commerce, il y a beaucoup de familles qui emménagent ici, c’est encore achetable ! » Rassurez-vous, depuis, l’équipe s’est organisée, a mis en place un système de réservations (Libro), d’ailleurs « fortement recommandées » si vous avez l’intention de vous pointer.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE On nous promet un menu plus léger l’été prochain, à l’image de ce tartare de betterave.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Simon Jodoin-Bouchard, connu pour sa cantine urbaine Chez Simon, est derrière cette nouvelle adresse du quartier Tétraultville avec ses trois partenaires Stenio Dominique, Melina Hamelin et Alexandre Clément Deschênes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Au menu : plusieurs cocktails signature, notamment le Negroni du jardinier, joliment relevé en gingembre

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Bellerive propose un menu typique de resto-bar, dont ce ramen.

Les prix sont abordables (à partir de 12 $ le plat).









Pour y déguster quoi, exactement ? On y vient pour boire une bonne bière (des amis de chez Messorem Bracitorium, de la Brasserie du Bas-Canada, de Noctem Artisans Brasseurs ou du Dieu du Ciel !, entre autres), un cocktail signature (mention spéciale au Negroni du jardinier, à base de gin québécois, bien sûr), ou du vin nature (même si ça n’est pas exactement son truc, Simon s’est assuré d’avoir une chouette carte de blancs, rouges et orange).

À se mettre sous la dent, le menu, imaginé par l’autodidacte et non moins gourmand restaurateur, en compagnie de ses amis Laurent Bélisle et Troy Glassey-Genereux aux cuisines, propose des plats typiques de ce genre d’établissement, réinventés en toute simplicité, avec un je-ne-sais-quoi de revenez-y : ailes de poulet (et leur panure « qui goûtent le buffet chinois de notre enfance »), ramen tantanmen (au bouillon à base de quatre ingrédients seulement, à s’y méprendre) ou tartare de betterave (inspiré de la cuisine grecque). Toujours à des prix abordables (à partir de 12 $ le plat environ, idem pour les cocktails).

Le tout est joyeusement épicé, il va sans dire. N’oublions pas que Simon s’est d’abord fait connaître avec ses sauces et épices barbecue (S. J. B. BBQ), qu’on retrouve sans doute ici et là dans ses plats ou cocktails (il ne nous dira pas tout !). Régulièrement, on propose en outre des menus thématiques (surf’n’turf, soirée steakhouse ou, pourquoi, pas osso buco), « sur l’inspiration du moment ». Et bonne nouvelle : l’été prochain, on nous promet enfin un peu de fraîcheur, avec tartares, ceviches et autres tatakis à venir.

À noter que la salle compte une quarantaine de places. Et oui, malgré les rebutants travaux dans la rue, une terrasse accueillera en prime des clients à l’extérieur pendant l’été !

Ouvert du mercredi au samedi, à partir de 16 h (15 h le samedi).

9007, rue Hochelaga, Montréal