Aube : belle lueur à l’est

Hochelaga attendait sa nouvelle boulangerie avec impatience. Dès le premier jour, les clients faisaient la queue. Deux semaines plus tard, Aube est déjà bien intégrée au paysage, comme si elle avait toujours été là. Les tables sont remplies de télétravailleurs qui ont pris leurs aises et d’amis qui échangent autour d’un café et d’un financier dense et moelleux.