Pâques

Tablée pascale latino à Saint-Césaire

(Saint-Césaire) Beaucoup plus qu’au Québec, la fête de Pâques a conservé son caractère religieux en Amérique latine, si bien qu’on en ressent encore pleinement l’influence dans les assiettes. Plus nombreux chaque année dans les fermes et les usines québécoises, les travailleurs latinos amènent avec eux leurs traditions culinaires. Chez El Rancho Latino, à Saint-Césaire, les plats typiques de la période pascale sont à l’honneur. Visite et dégustation !