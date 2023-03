Le Café Nao sert des plats simples et réconfortants, comme le gravlax de saumon à la betterave.

Avec le Café Nao, la Petite Italie a ajouté à son répertoire un restaurant qui sert une agréable cuisine de bistro. C’est le nouveau projet de Noée Dion et d’Alexis Véronneau — anciennement propriétaires de l’épicerie fine Alexis le gourmand —, nommé en l’honneur de leur fille Naomie.

Les partenaires d’affaires ont créé dans ce nouveau nid un endroit chaleureux pour venir prendre un repas du midi, un repas du soir et, depuis peu, un brunch de week-end.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Également au menu : un tartare de bœuf

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chef Maxence Hiltbrand et la copropriétaire Noée Dion

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’endroit propose une cuisine de bistro dans la Petite Italie.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Café Nao propose aussi une belle carte de vins d’importation privée, ainsi que plusieurs douceurs faites maison. 1 /4







Sous la houlette du chef Maxence Hiltbrand, on y propose des plats simples et réconfortants, dont le gravlax de saumon maison au jus de betterave, le tartare de bœuf, ou, le samedi et le dimanche, des œufs bénédictine servis sur pain de Joe la croûte.

À cela s’ajoute une carte de vins locaux et d’importation privée, qui proviennent du Vin dans les voiles, d’Italvine et de Balthazard, entre autres. Un sympathique repaire pour les gens du quartier — et d’ailleurs.

7120, boulevard Saint-Laurent, Montréal