Houmous, muttabal et muhammara constituent le trio de trempettes qui sont en fait une purée de pois chiches, une purée d’aubergine grillée et une purée de poivrons rouges et de noix de Grenoble.

Thalissa Gailloux et Michel Malo sont des foodies assumés, des passionnés de restos qui veulent faire partager ce qui les allume. Après un restaurant de déjeuners, un camion de cuisine de rue et une pizzeria napolitaine, le couple de Lac-Brome vient d’ouvrir Babar, premier restaurant de cuisine méditerranéenne à Bromont.

« Mon père est libanais, donc c’est dans la famille, c’était comme un must pour moi d’ouvrir un restaurant de cuisine moyen-orientale, souligne Thalissa Gailloux. On visite ma famille chaque année à Paris, puis c’est ma grand-mère qui nous reçoit, mon goût vient de là. »

Le menu plein de fraîcheur est présenté en toute simplicité, ce qui met en valeur la qualité des ingrédients, rehaussée par la cuisson sur charbon de bois — Michel Malo a fait construire un gril de toutes pièces pour l’intégrer à la cuisine du restaurant. Une table est aussi aménagée en cuisine pour une expérience plus immersive.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Dumplings d’inspiration syrienne farcis au bœuf et à l’agneau, le tout garni de sauce yogourt, de beurre clarifié au piment d’Alep, d’arilles de grenade, de noix de pin torréfiées et de pousses de coriandre

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Michel Malo et Thalissa Gailloux, jeunes propriétaires du Babar, sont aussi à la barre de la populaire pizzeria La Selva, ouverte à Bromont en novembre 2020.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La pieuvre grillée sur charbon de bois est servie sur houmous de pois jaunes avec tomates cerises, olives mélangées et huile d’olive au persil et à l’origan.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le houmous all-dressed est garni de cubes de filet mignon mariné dans un mélange de sept épices, avec sauce yogourt à l’ail, arilles de grenade, noix de pin et pousses de coriandre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Entièrement reconstruit, Babar peut accueillir 60 personnes à l’intérieur. À cela s’ajoute une terrasse qui permet de doubler la capacité du restaurant pendant la période estivale.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les propriétaires ont doté leurs restaurants d’une belle sélection à boire.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Ouvert en février 2023, le Babar emploie déjà près de 30 personnes, c’est autant que la pizzeria La Selva, l’autre établissement bromontois dirigé par Thalissa Gailloux et Michel Malo, qui dirige dorénavant la cuisine de Babar. 1 /7













Michel Malo et Thalissa Gailloux ont beau avoir seulement 30 et 33 ans, Babar est déjà leur quatrième projet de restauration en 10 ans ; ils ont vendu à l’automne le Bistro M, populaire restaurant de déjeuners installé près de l’aéroport de Bromont, choisissant de concentrer leurs activités sur leur camion de nourriture mexicaine Masa ainsi que l’excellente pizzeria La Selva, qui fait un tabac au centre-ville bromontois.

Mais c’était surtout pour se consacrer à l’ouverture de Babar, qui a nécessité neuf mois de travaux de rénovation et un investissement de près de 1 million de dollars. Tout ça sans faire d’étude de marché en bonne et due forme — le jeune couple est manifestement au diapason de sa communauté. « La réponse des Bromontois et des gens de la région est encore meilleure que ce qu’on avait imaginé, soutient Thalissa Gailloux. On s’est rendu compte que les gens avaient envie d’une cuisine fraîche, santé, avec des options végé et sans gluten. Tu sais, Bromont, c’est une ville active, c’est une ville sportive, les gens veulent de la variété. »

Grands amateurs de vin, les propriétaires ont aussi doté leurs restaurants d’une belle sélection à boire, Babar proposant un côté plus classique que celui plutôt champ gauche de la pizzeria. C’est désormais Guillaume Lemay qui est responsable de la carte des deux restaurants.

Ce mixologue formé à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) avant d’aller travailler pendant trois ans au vignoble Pinard et Filles est tombé amoureux du vin : « Je trouve que la cuisine du Babar offre des accords vraiment intéressants, dit le jeune sommelier. Je trouve ça facile parce que ce sont des vins que j’aime boire ; des rieslings, des blancs de Jura, des beaux sangioveses, des gamays, des pinots, des vins qui ont une profondeur aromatique et une belle acidité qui vient soutenir les épices et la fraîcheur des aliments. » Voià tout autant de belles raisons de visiter cette nouvelle adresse !

616, rue Shefford, Bromont