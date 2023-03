Christian Begin et Christine Plante, fondatrice des Lauriers de la gastronomie québécoise, lors du Gala 2022. Le tandem coanimera la soirée du 29 mai.

Les Lauriers de la gastronomie québécoise célèbrent leur cinquième anniversaire cette année, et ça se passera au New City Gas, le 29 mai. En attendant le gala, qui sera coanimé par la fondatrice Christine Plante et son complice Christian Bégin, puis la grande fête qui suivra, l’organisation a dévoilé les finalistes des 16 catégories, lundi soir.

Le titre de Restaurant de l’année sera accordé à un des dix établissements suivants : Alentours (Québec), BEBA (Montréal), Faux Bergers (Baie-Saint-Paul), Hoogan & Beaufort (Montréal), Île flottante (Montréal), La Belle Histoire (Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson), Melba (Québec), Moccione (Montréal), Monarque (Montréal) ou Tanière⁠3 (Québec).

L’autre Laurier très convoité du Chef ou de la Cheffe de l’année ira soit à Alex Bouchard (Chez Muffy, Québec), Frédérick Boucher (Jardins des Métis, Grand-Métis), Kim Côté (Côté Est, Kamouraska), Fisun Ercan (Bika ferme & cuisine, Saint-Blaise-sur-Richelieu), Junichi Ikematsu (Jun I, Montréal), Juan Lopez Luna (Alma, Montréal), Jessica Noël (Vin Mon lapin, Montréal), François-Emmanuel Nicol (Tanière⁠3, Québec), Massimo Piedimonte (Cabaret L’Enfer, Montréal) ou Janice Tiefenbach (Elena, Montréal).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Sophie Allaire et Étienne Demers sont copropriétaires de La Belle Histoire, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, qui est nommé dans la catégorie Restaurant de l’année.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le Melba, à Québec, est nommé dans la catégorie Restaurant de l’année.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Massimo Piedimonte, du Cabaret L’Enfer, est un des dix candidats pour le titre de « Chef de l’année ».

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Kim Côté et Perle Morency sont copropriétaires de Côté Est, à Kamouraska. Ils sont tous deux cités, lui comme Chef de l’année et elle pour Meilleur service.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Zébulon Vézina est finaliste comme Révélation de l’année. 1 /5









À part le Laurier du public (que Riccardo Larrivée ne pourra remporter à nouveau cette année, puisqu’il est membre du jury !), les autres catégories ne comportent que cinq finalistes. Le gala a reçu un nombre record de candidatures pour cette cinquième édition, soit environ 6000.

Les cinq noms qui représentent cette année la relève des métiers de bouche, dans la catégorie Révélation de l’année, sont Samy Benabed (Auberge Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-du-Parc), Arianne Faucher (Baumier Bar à Vin, Piedmont), Léandre Legault-Vigneau (Bocuse d’Or), Maxime Lizotte (Le Cuisinier Locavore, Québec) et Zébulon Vézina (Pâtisserie Zébulon, Montréal).

Ceux et celles qui ont le mieux sucré le bec aux Québécois sont les pâtissiers et pâtissières Éric Champagne (restaurant de l’ITHQ, Montréal), Léa Godin Beauchemin (Place Carmin, Montréal), Mathieu Janes (Chez Rioux & Pettigrew, Québec), Olivier Potier (Chez Potier, Montréal), Rachel Parenteau et Olivier Verdot (Pâtisserie Chouquette, Québec).

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Lindsay Brennan et Juan Lopez Luna sont copropriétaires des restaurants Alma et Tinc Set. Ils sont tous deux cités, elle comme Sommelière de l’année et lui comme Chef de l’année.

Quant aux sommeliers et sommelières qui ont bien désaltéré leur clientèle, il s’agit de Caroline Beaulieu (Légende, Québec), de Lindsay Brennan (Alma, Montréal), de Nikolas Da Fonseca (vinvinvin, Montréal), d’Hugo Duchesne (Hoogan & Beaufort, Montréal) et de Vincent Laniel (Candide, Montréal).

Et que serait notre expérience au restaurant sans les as du service que sont Mélanie Blanchette (Place Carmin, Montréal), Roxan Bourdelais (Tanière⁠3, Québec), Perle Morency (Côté Est, Kamouraska), Marie-Ève Savard Brulotte (Candide, Montréal) et Dave St-Yves (Buvette Scott, Québec) ?

Restent les catégories Boulanger ou Boulangère de l’année, Mixologue ou bartender de l’année, Brasseur, vigneron ou producteur/productrice de boissons de l’année, Producteur ou Productrice de l’année, Artisan ou Artisane de l’année, Entreprise ou initiative de l’année, Évènement de l’année, Prix du rayonnement de la culture culinaire et Prix du tourisme gastronomique.

Toute la province brille

Encore une fois, l’ensemble du territoire québécois est bien représenté dans ces citations, avec des finalistes venant de L’Isle-Verte, d’Havre-aux-Maison, de Saint-Mathieu-du-Parc, d’Alma, des Cantons-de-l’Est, des Laurentides et bien sûr de Québec et de Montréal. La liste complète des finalistes se trouve sur le site web des Lauriers.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Josée Beaudoin et Patrice Demers sont coprésidents du jury.

Les lauréats seront, comme à l’habitude, décidés à 50 % par la brigade de 6000 professionnels de l’industrie et à 50 % par le jury de 2023. Celui-ci réunit Patrice Demers et Marie-Josée Beaudoin, coprésidents du jury, Ricardo Larrivée, Claudia Doyon (mixologue de l’année 2022), Dyan Solomon (cheffe de l’année 2021), Fernande Ouellet (productrice de l’année 2021), la journaliste Allison Van Rassel, le chef Danny Smiles et le chef Chanthy Yen.