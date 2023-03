On aimait déjà beaucoup les quelques plats du Krapow, qui faisaient faire un tour express de l’Asie du Sud-Est par les papilles. Voilà que le propriétaire Kevin Larken et son équipe nous font sauter à pieds joints dans la cuisine indo-malaise. Vous direz « Satu Lagi » (qui signifie « un autre ») dès les premières bouchées !

La nouvelle adresse de l’avenue du Mont-Royal Est propose tous ses plats en portion raisonnable, ce qui permet d’en goûter un bon nombre et de tester les meilleurs mariages. Ici, toutes les bases sont faites maison, que ce soit les sambals (sauces piquantes) frais et cuits, les sauces aux arachides ou les marinades. On a banni le gluten de la cuisine, ce qui permet à une clientèle intolérante, voire cœliaque, de profiter d’un repas au resto sans tracasserie.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Ce mélange de tofu et d’œufs est aussi délicieux que désordonné !

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE On peut tout manger, de la tête à la queue, sur ce vivaneau frit entier puis servi avec deux sauces. La salade tiède gado gado est un classique de la cuisine indonésienne.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Il y a quelques satays au menu du Satu Lagi.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Kevin Larken, propriétaire, et Kimberley Bridle, partenaire, avec le chef Jerome Villarasa

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le cocktail Pandan riz est à base de rhum et de noix de coco, entre autres.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les vins sont sélectionnés pour tenir tête aux puissants parfums des cuisines de l’Asie du Sud-Est.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La salle peut accueillir une quarantaine de personnes. 1 /7













L’approvisionnement en ingrédients d’Indonésie et de Malaisie n’est pas simple, mais la cuisine, dirigée par le chef Jerome Villarasa, réussit néanmoins à mettre la main sur des feuilles de lime kafir fraîches, des noix de bancoule et des croustilles de melinjo, une noix légèrement amère, à tremper dans un sambal terasi (aux crevettes), entre autres. Un des cuisiniers d’origine indonésienne s’assure de l’authenticité des goûts. Kevin Larken aussi, puisqu’il a vécu dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est pendant un bon nombre d’années. C’est d’ailleurs en Thaïlande que sa partenaire Kimberley Bridle et lui se sont rencontrés.

Derrière le bar, Tom Carney emprunte également des ingrédients à la cuisine, comme le pandan, le jasmin, le sésame, le tamarin et le piment, pour créer des cocktails qui s’agencent bien avec le menu. Il choisit des vins qui peuvent tenir tête aux puissants parfums des cuisines de ce coin du monde. Sensations fortes garanties ! Ouvert du mercredi au dimanche, de 17 h à 22 h.

1361, avenue du Mont-Royal Est, Montréal