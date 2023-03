Annette, le bar à vin que Rosemont attendait

Un bar à vin digne de ce nom dans Rosemont ? On ne dira pas non ! Si la Petite-Patrie est bien garnie avec le vinvinvin, Buvette Beaubien, Bar Mamie et les autres, à l’est, c’était plutôt désert. Mais voilà qu’arrive enfin Annette pour étancher la soif des gens du quartier. Et à voir l’endroit bondé, mercredi soir dernier, lors du deuxième jour d’ouverture seulement, pas de doute : ce projet du chef Marc-André Jetté et de sa conjointe Mila Rishkova tombe à point.