PHOTO FOURNIE PAR SUPER SUPER

Super Super garde ça simple et facile avec un menu quatre services qui comprend un saucisson gin et romarin pour l’apéro, puis des plats comme une salade betterave et chèvre, un gravlax de saumon, un tartare de bœuf ou une coquille Saint-Jacques, en plus des desserts. Prix : 100 $ pour deux, commandes avant le 5 février, offert les 10 ou 13 février, point de chute à Saint-Thérèse, livraison (avec frais) sur l’île de Montréal et dans les banlieues sud et nord.