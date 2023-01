Ouvert tout juste avant les Fêtes, à Saint-Sauveur, le « comptoir santé » La Jasette n’a pas mis beaucoup de temps à se faire connaître.

C’est qu’une de ses propriétaires, Alanis Desilets, est une muse des réseaux sociaux. Enceinte de son deuxième enfant, celle qui anime une balado en plus de gérer sa boutique La Campagne d’ici – autrefois en ligne seulement, maintenant adjacente au joli café – s’active derrière le comptoir. Sa sœur Noémie, fleuriste et paysagiste, est partenaire de l’aventure. Elle travaille aussi sur place.

Les Desilets se sont installées dans une jolie maison de la rue Principale. Le bel espace blanc et beige – couleur café au lait ! –, avec gros foyer de pierres et poutres de bois apparentes, appelle au prélassement. Dans le confort et la lumière, on sirote des smoothies, des espressos de spécialité, en grignotant pâtisseries ou assiettes légères et « santé ».

À l’arrière, la sélection de produits, objets, vêtements et accessoires québécois complète l’expérience, qui marie à merveille l’urbain au champêtre.

401, rue Principale, Saint-Sauveur