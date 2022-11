De cette petite épicerie fine à la fois aussi café et buvette, Lara Zamani et Dimitry Saint-Louis avaient envie d’en faire un lieu de vie. Ouvert récemment sur l’avenue Van Horne dans Outremont, Super Condiments met de l’avant le travail de l’artisan et la qualité des produits. Le genre d’endroit où l’on peut tout à fait s’accrocher les pieds pour siroter un café alors qu’on était venu acheter un paquet de pâtes, une douzaine d’œufs ou une bouteille de vin.

Valérie Simard La Presse

« On voulait vraiment créer un lieu de vie, que de 8 h à 19 h, tout le monde y trouve son compte […] On avait envie de quelque chose de chaleureux, de mettre un petit bout de nous là-dedans », souligne Lara Zamani, copropriétaire du commerce. Elle est d’origine franco-iranienne, lui vient de Longueuil. Ils se sont rencontrés en France et sont établis au Québec depuis six ans.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le volet épicerie mise sur les produits locaux, principalement québécois, mais aussi canadiens.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La baguette jambon-beurre

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une sélection de vins importés principalement natures, à emporter ou boire sur place 1 /3





« C’était un rêve de longue date d’avoir un commerce de bouche, dit celle qui était décoratrice d’intérieur de profession. On a toujours été passionnés par tout ce qui tourne autour de la nourriture. C’est ce qui nous lie beaucoup. » Alors que Dimitry venait de quitter un emploi de mixologue, ils ont pris la décision de se lancer en affaires, pendant la pandémie.

Du côté café, le couple travaille avec les grains du torréfacteur de Québec Fantôme. Il sert les pâtisseries de Maison Bon Bec et de Cristina (@cris.patisse.montreal sur Instagram), une pâtissière du quartier, ainsi qu’une sélection de sandwichs appelés à changer chaque semaine selon les ingrédients de saison. Sauf le jambon beurre qui deviendra assurément un classique. Soupes et salades devraient aussi s’ajouter au menu.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le commerce est ouvert du mardi au samedi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dimitry Saint-Louis et Lara Zamani, propriétaires de Super Condiments

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Super Condiments est situé sur l’avenue Van Horne. 1 /3





En fin de journée, l’ambiance buvette s’installe avec une sélection de bières pression et de vins au verre, principalement natures, qui peuvent être accompagnés d’une planche de charcuteries. D’ici un mois, le couple prévoit mettre en place un menu bistro composé de plats à partager tel que des œufs mimosas, des pissaladières et autres régals du sud de la France où il a vécu. Côté épicerie, on compte belle sélection de condiments, de marinades artisanales et de conserves, des produits mettant en valeur le terroir québécois, des sucreries et quelques aliments de base. Un bel ajout à l’offre gourmande de la rue Van Horne.

1311, avenue Van Horne, Montréal