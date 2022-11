Espace Old Mill

Jean-Martin Fortier récolte ce qu’il a semé

« Est-ce possible de réinventer la table fermière ? », se demande Jean-Martin Fortier, tandis que nous sommes justement attablés dans la vaste et chaleureuse salle à manger de l’Espace Old Mill. L’ambitieux mais cohérent nouveau projet du jardinier-maraîcher vedette sera ouvert au public au printemps prochain. La Presse a eu droit à une visite des lieux et à une rencontre avec l’équipe, qui amorce sa période de rodage.