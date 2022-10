Un festival et une réouverture dans Charlevoix

Charlevoix rencontrera l’Italie pendant le cinquième festival Cuisine cinéma et confidences, du 4 au 6 novembre, à Baie-Saint-Paul.

Ève Dumas La Presse

La soirée gala du samedi, inspirée du classique Big Night, de Stanley Tucci et Campbell Scott, permettra de déguster les cuisines de Pasquale Vari (ITHQ), de Guillaume St-Pierre (Battuto, Québec) et de Pierre-Olivier Ferry (Atelier culinaire à Métis-sur-Mer), dans la salle Multi de l’hôtel et spa Le Germain Charlevoix.

Il y aura aussi des ateliers sur le vin (avec le sommelier Joris Gutierrez Garcia), sur le tiramisu (Liza Frulla et Sœur Angèle), sur le risotto (Pasquale Vari) et sur le gelato (Pierre-Olivier Ferry), puis des projections de films, des parcours culinaires, etc.

La soirée d’ouverture du vendredi, autour du documentaire Chasseurs de truffes, fait particulièrement envie. Les chefs invités pour ce grand repas viennent de trois restaurants réputés du Maine.

Par ailleurs, le restaurant gastronomique du Germain Charlevoix rouvrait cet automne, après deux ans de fermeture. Le chef Patrick Dubé est toujours aux commandes, avec un menu composé autour des produits de la région et des jardins de l’hôtel.