Francis Duval et Geneviève Beaudoin reprendront le flambeau de Pastaga des mains de Louis-Philippe Breton et Martin Juneau, dès le 1 er janvier 2023.

Martin Juneau ne s’en cache pas ; la pandémie a été difficile sur le moral. Voilà un petit bout que son associé Louis-Philippe Breton et lui avaient amorcé une réflexion sur l’avenir de leur restaurant Pastaga.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

La décision a été prise d’un commun accord, et avec sérénité : ils remettront les clés de leur local du boulevard Saint-Laurent à la fin de l’année 2022, qui sonne du même coup la fin de leur bail — et leur 11e anniversaire, le restaurant ayant fait son premier service le 31 décembre 2011. « Disons qu’on est plus près de notre fin de carrière que du début ! », se moque le chef.

Les deux associés ont vécu nombre d’aventures au fil des années : le camion de rue et comptoir Monsieur Crémeux, le caviste Cul-Sec, Le Petit Coin Épicerie, Le Marché des Éclusiers… Le seul ayant survécu aux aléas de la restauration est Tricot Principal, sur Chabanel, ainsi que Volet, l’agence d’importation privée. « Le Pastaga a toujours été la pierre angulaire de ces projets », remarque Martin Juneau, qui compte consacrer son temps libéré à sa famille.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La relève arrive au Pastaga !

C’est ici qu’arrivent dans l’équation Francis Duval et Geneviève Beaudoin. Le couple s’est d’ailleurs rencontré dans les cuisines de Pastaga. Il était cuisinier et elle, pâtissière. Francis, qui était là dès le jour 1, est ensuite passé par les cuisines du Butterblume et de l’Hélicoptère. Depuis un an et demi, il est chef de cuisine de Pastaga. « J’ai toujours gardé une bonne relation avec Martin », dit-il. « Tu as fait deux fugues, mais tu es toujours revenu ! », le taquine Louis-Philippe. Geneviève, elle, est restée quelques années puis a peaufiné son art chez Patrice Pâtissier et au Mousso. Les deux cherchaient depuis un bon moment à démarrer leur propre projet.

Mais, pour l’heure, c’est une transition en douceur qui est prévue. Pastaga ne disparaîtra pas tout de suite, mais le couple mettra éventuellement de l’avant une nouvelle identité. « On a l’opportunité de le faire à un moment opportun, pour nous ce sera un apprentissage aussi », remarque Geneviève. « On aimerait un peu revenir à ce que le Pastaga était au départ : petits plats à partager et bar à vin », ajoute Francis.

À tous ceux qui se promettent d’aller chez Pastaga depuis 11 ans, c’est le temps ou jamais de le faire. D’ailleurs, l’établissement participe à la prochaine édition de MTLàTABLE, du 3 au 13 novembre, avec un menu trois services à 55 $. Il y aura aussi une grande fête le 31 décembre. Détails à venir.

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal