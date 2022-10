Un nouveau Système sur la Plaza

Il y a un nouvel endroit pour danser sur la Plaza, au son de DJ locaux et internationaux, et découvrir des artistes émergents et underground. Mais il serait dommage de réduire Système à un club. Car si on s’y trémousse la nuit tombée, l’endroit est aussi une buvette où l’on mange très bien, idéale pour les apéros ou pour se sustenter et s’abreuver de bons vins en importation privée et de cocktails signature, avant de se laisser aller sur la piste de danse.