À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine : l’épatant Gia vin & grill.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pourquoi en parler ?

Ceux qui courent les meilleurs restos en ville ne sont pas sans connaître le Nora Gray et l’Elena, deux établissements d’inspiration italienne dont la réputation n’est plus à faire. Le petit dernier, Gia vin & grill, qui s’est ajouté à la famille en décembre 2021, est porté depuis par une rumeur plus que favorable. Il fallait nous rendre dans ce coin méconnu du « far » sud-ouest afin d’en faire enfin l’expérience.

Qui sont-ils ?

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Une partie de l’équipe du Gia : Ellen Eamon, Lawrence Fiset, Julio Mendy, Willow Cardinal, Janice Tiefenbach et Michelle Marek

Ryan Gray travaille en restauration depuis 20 ans. Il en a vu passer des époques, des tendances… et une pandémie ! En 2011, il ouvre avec la chef Emma Cardarelli le Nora Gray, un resto qui se hisse rapidement parmi les tables italiennes incontournables de Montréal. Suivra l’Elena en 2018, une magnifique pizzéria qui connaît un succès fulgurant. Il mène encore une fois l’établissement avec Emma, à qui s’ajoute Marley Sniatowsky. Ayant vu l’industrie évoluer, Ryan est conscient qu’il faut offrir à ses employés des occasions de grandir et, pourquoi pas, de devenir partenaires, ce qu’il a fait au Gia avec la chef Janice Tiefenbach, le sommelier Lawrence Fiset, la gérante Ellen Eamon et le maître d’hôtel Julio Mendy, qui travaillaient tous à l’Elena auparavant. L’équipe compte aussi notamment sur les talents de la pâtissière Michelle Marek et du chef de cuisine Willow Cardinal.

Notre expérience

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Ryan Gray s’affaire derrière ce que l’équipe appelle le « wine island ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Installé dans un ancien garage, l’espace du Gia a été imaginé par Ryan Gray et son équipe, en collaboration avec la designer d’intérieur Sarah Pelletier.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE En tout, Gia compte une cinquantaine de places. 1 /3





Gia est un bar à vin et grilladerie inspiré par la cuisine du centre de l’Italie, des régions où les grillades sont un élément central d’une cuisine simple et axée sur les ingrédients. Le gril fait donc partie intégrante de l’ADN de l’endroit. À l’extérieur, une extension de la cuisine a été construite dans un conteneur (qui s’ouvrira dès l’été prochain sur une grande terrasse qui sera très courue, nous dit notre petit doigt), et c’est là que la magie du gril au charbon opère. Viandes, légumes, fruits, produits de la mer, tout y passe.

Mais ce qui marque d’abord lorsqu’on pénètre dans l’enceinte animée du Gia, où est attablée une clientèle majoritairement jeune, mais très diversifiée, est sa situation géographique un peu improbable, dans un ancien garage qui fait partie du complexe RCA, en périphérie du quartier Sud-Ouest, au bout d’un cul-de-sac. « Il y a un restaurant là-dedans ? », s’exclame l’amie qui m’accompagne en arrivant. Eh oui !

À partir de ce canevas vierge, Ryan Gray et ses associés ont pu imaginer un espace unique. Dès l’entrée, le regard est happé par un îlot où trônent diverses bouteilles et le grand cellier derrière. Ce « wine island », comme l’a surnommé l’équipe, permet de faire patienter les clients en attente d’une table. D’ailleurs, les places au long bar près des fenêtres à l’entrée servent à accueillir ceux qui arrivent sans réservation. « Si les gens viennent jusqu’ici, c’était important pour nous de les accommoder, que tout le monde soit bienvenu », explique Ryan Gray.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Un coup de cœur pour les radis et leurs noisettes au miel

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Arrosticini, plat signature du menu

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Pêches grillées au charbon et fromage straciatella maison

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Tagliatelles avec bisque de crabe de roche et champignons homard 1 /4







Que mange-t-on, justement, à cette table ? Un peu de tout : des arrosticini, mini-brochettes de viande cuites sur le gril au charbon dont les effluves donnent l’eau à la bouche, ainsi que plusieurs choix d’antipasti, pastas, grillades et à-côtés évoluant avec les saisons.

D’ailleurs, la chef travaille de près avec de nombreux maraîchers et producteurs locaux comme Parcelles, La Fermette, ferme Dorée ou Ferme Beaurivage. Cette fraîcheur se goûte dans les assiettes.

En premier service, les radis avec leur trempette de noisettes grillées au miel sont tout simplement sublimes, impeccables en accord avec l’arrosticini d’agneau proposé par notre serveur fort sympathique et à l’écoute.

L’aubergine, grillée en tranches épaisses, fond dans la bouche, simplement accompagnée du crémeux fromage au lait cru Péningouin (Gré des Champs) et de salsa verde, pour une touche de fraîcheur. Un plat tout simple, rustique, qui laisse briller la saveur du charnu légume de saison. Le sucre des pêches grillées, juteuses et bien mûres, est contrebalancé par l’acidité du fromage stracciatella maison.

Il y a toujours un choix de pâtes fraîches au menu ; vantées par notre serveur, celles du jour, avec bisque au crabe de roche et champignons homard, semblent prometteuses. Si les tagliatelle maison au gorria (un piment de type Espelette cultivé au Québec) et safran sont tout en finesse, l’ensemble manque un peu de relief à notre goût.

Malgré notre panse bien remplie, impossible de repartir sans goûter aux desserts de Michelle Marek. La fraîcheur du granité au café, succulent avec sa crème fouettée, est la bienvenue, tout comme celle du sorbet à la pêche et nectarine rôtie, onctueux et goûteux. Avec un amaro comme digestif, voilà une expérience enthousiasmante, offerte par une équipe en feu !

Dans notre verre

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Quelques bouteilles tirées de la large sélection

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Du vin en carafe de 500 ml ? On achète !

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Quelques bouteilles de cidres sont exposées à l’entrée. 1 /3





Au Gia, Ryan Gray poursuit une mission qui lui est chère, appuyé par le sommelier Lawrence Fiset : démocratiser le vin. Leur idée d’offrir non seulement du vin au verre, mais aussi en carafe de 500 ml est géniale. La carte fait une belle place aux vins nature, aux maisons et vignobles qui sont dans l’air du temps, mais pas que. Il y a ici une volonté de mettre de l’avant des vins parfois « oubliés » (comprendre : moins tendance), avec du cœur et de la substance. D’ailleurs, Gia a été nommé en hommage à la vigneronne Giovanna Tiezzi, une être humain « extraordinaire » et amie de la famille, qui travaille en nature au domaine toscan Pacina depuis 1987.

Prix

Les prix varient énormément selon les plats et leurs tailles. Il y en a pour toutes les bourses. On parle d’une dizaine de dollars pour les arrosticini ; de 5 à 22 $ pour les antipastis et autour de 25 $ pour les plats plus copieux comme les pâtes ou les grillades. Les desserts vont de 8 $ à 15 $.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE À l’heure du midi, Gia vend des viennoiseries et pâtisseries sucrées et salées.

Bon à savoir

Le Gia sert aussi des lunchs, variation écourtée du menu du soir. Il y a plusieurs plats végétariens au menu. L’endroit est facilement accessible pour les gens à mobilité réduite.

Information

Gia vin & grill est ouvert du mardi au samedi, de 17 h à 23 h, et du mardi au vendredi de 11 h 30 à 15 h. Réservations fortement recommandées.

1025, rue Lenoir, Montréal