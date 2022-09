Quand Les Brasseurs du Nord ont décidé d’ouvrir un salon de dégustation à leur usine de Blainville en 2017, la microbrasserie savait que la démarche avait ses limites, notamment en raison de contraintes liées au zonage – on ne peut pas ouvrir un bar dans un parc industriel. L’idée de s’installer à Montréal a donc tranquillement fait son chemin jusqu’à l’ouverture toute récente du rutilant Relais Boréale, à quelques pas du marché Jean-Talon.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Ouvrir une antenne à Montréal allait de soi, « le premier fût de bière Boréale a été vendu sur le boulevard Saint-Laurent, au resto-bar La Cabane, le 21 juin 1988 », rappelle Sébastien Paradis, président et directeur général des Brasseurs du Nord. Un espace assez grand était aussi nécessaire : « On est une brasserie, enchaîne Sébastien Paradis. En enlevant cet aspect-là, on devient un bar ou un restaurant, puis ce n’est pas notre business. Il fallait brasser. Pour nous, c’est une question de valeurs et d’authenticité. » On retrouve donc bien en vue, derrière d’immenses baies vitrées, six belles cuves d’inox et autant de fermenteurs. L’essentiel des 16 lignes de fûts du Relais Boréale sera ainsi consacré aux bières brassées sur place – on gardera bien sûr une place pour les incontournables de Boréale comme l’indétrônable IPA du Nord-Est.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La grande majorité des bières offertes au Relais Boréale sont brassées sur place.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le Relais Boréale propose 65 places à l’intérieur et 25 de plus sur la terrasse, rue Waverly.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’équipement de brassage a été racheté de la brasserie Mille-Îles, de Terrebonne.

PHOTO FOURNIE PAR LES BRASSEURS DU NORD Le menu bouffe du Relais Boréale a été concocté en collaboration avec Michele Forgione. 1 /4







« C’est une belle plateforme pour essayer de nouvelles choses, nous dit le maître brasseur Gabriel Dulong. À Blainville, on est plus restreints pour expérimenter, notamment pour faire des bières sures ou des bières aux fruits. On compte aussi amener quelques barriques ici. On veut garder un menu très vivant, on voudrait proposer des nouvelles bières toutes les deux semaines ! » La Brown Ale et la West Coast IPA sont déjà des succès, on le confirme. Le genre de bière qui pourrait se retrouver sur les tablettes des détaillants ? « Ça devient un centre de recherche et développement ici, soutient Sébastien Paradis. Moi, la Brown Ale, je l’aime vraiment beaucoup, alors on pourrait bien se dire : “Hey, on la brasse à Blainville pour qu’elle se retrouve dans 3000 points de vente.” C’est ce qu’on souhaite. »

Au départ, le Relais Boréale avait été imaginé comme une brasserie avec un simple comptoir pour vendre des canettes. « Avec les coûts de l’immobilier en ville, on s’est dit qu’on serait fous de ne pas permettre aux gens de s’asseoir pour boire une bière sur place. Et c’est là qu’on est sortis de notre zone de confort en réalisant que les gens, une fois assis, allaient vouloir manger. Mais on ne voulait pas seulement offrir des nachos. Bref, notre plus grand défi en ce moment, c’est d’arriver avec la bonne offre de bouffe. » Pour l’instant, le menu est simple : des pizzas, un hot-dog à la mortadelle ainsi que des amuse-gueules concoctés en collaboration avec Michele Forgione, associé de Stefano Faita. La proximité du marché Jean-Talon pourrait aussi se traduire par une offre bonifiée dans un avenir rapproché ; on envisage également d’ouvrir la cuisine dès midi pour répondre à la demande croissante.

Ouvert du mardi au samedi, de midi à minuit (cuisine ouverte dès 16 h).

159, rue Jean-Talon, Montréal