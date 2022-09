Il y a un nouvel endroit pour danser sur la Plaza, au son de DJ locaux et internationaux, et découvrir des artistes émergents et underground. Mais il serait dommage de réduire Système à un club. Car si on s’y trémousse la nuit tombée, l’endroit est aussi une buvette où l’on mange très bien, idéale pour les apéros ou pour se sustenter et s’abreuver de bons vins en importation privée et de cocktails signature, avant de se laisser aller sur la piste de danse.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Sebastian Cowan est le fondateur de la maison de disques Arbutus Records, qui s’est fait connaître notamment en sortant les trois premiers albums de Grimes. Il y a quelques années, il a acquis cet immeuble sur la Plaza St-Hubert, après s’être fait expulser d’un entrepôt converti en condos. À l’étage, des studios de musique et la radio à but non lucratif n10.as, fondée par Cowan, ont leurs quartiers. « Le rêve a toujours été de pouvoir avoir un espace comme celui-ci, au rez-de-chaussée, pour créer une place culturelle dédiée à la musique », explique-t-il.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Aérienne et bien croustillante, la galette de pommes de terre est un succès instantané, avec sa confiture de tomates et mascarpone fouetté.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Un plat de piments sishitos sur sauce chimichurri, avec sardines Pollastrini âgées de 2 ans

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE En dessert, la très photogénique tourte Forêt-Noire

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Parmi les cocktails à la carte : Le Corbusier, à base de Nardini Tagliatella (un amaro), d’apérol, de citron et de soda

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Le Berry Sour, avec rhum, Lillet, crème de cassis et soda









Ce rêve a pu se concrétiser lorsque le Café Crème, situé au rez-de-chaussée, a fermé ses portes. Le mélomane a eu la bonne idée de faire appel au restaurateur David Schmidt, qui ne manque pas d’expérience en la matière avec des adresses comme Le Mal Nécessaire, Fleurs & Cadeaux (et son bar au sous-sol Sans Soleil), Club Pelicano, Bar Pamplemousse, etc.

Ensemble, ils ont imaginé cet endroit de quartier qui veut faire les choses différemment. Un nouveau système, bref, résume Sebastian, qui n’a pas pu utiliser ce nom, car il est déjà pris par le diner Nouveau Système, un endroit qu’il aime particulièrement, d’ailleurs. « Les valeurs qu’on veut mettre de l’avant, c’est de faire bénéficier aux employés des profits qu’on fait. On partage les pourboires également entre la cuisine et le plancher, à l’heure, et non à la journée. Il n’y a donc pas de “mauvais shift”. Au final, on a réuni du monde de haute qualité dans une entreprise à impact social », ajoute David.

PHOTO SARAH O'DRISCOLL, FOURNIE PAR SYSTÈME Une partie de la salle à manger du Système

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Simon Saint-Louis, maître d’hôtel, Josh Lauridsen, chef, et Julien de Grosbois, directeur des opérations, font partie de l’équipe qui mène à bien la mission de Système chaque jour, avec Myriam Bélanger, absente de la photo.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Le chef Josh Lauridsen est notamment passé par les cuisines du Club Chasse et Pêche, du Filet et du Garde-Manger avant d’atterrir au Système.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Système est un restaurant et bar qui se transforme en club la nuit venue.







Parmi eux, Simon Saint-Louis, maître d’hôtel (Buvette chez Simone), et Julien de Grosbois, directeur des opérations (Philémon Bar). Aux commandes en cuisine, le chef d’expérience Josh Lauridsen (Club Chasse et Pêche, Le Filet, Garde-Manger) est heureux d’y avoir la liberté de proposer des petits plats de saison, selon ses inspirations, en travaillant avec des fournisseurs de proximité. Touche méditerranéenne et inspiration « snack bar » s’y côtoient : piments sishitos avec anchois et sauce chimichurri, smash burger « steamé » avec petit pain au lait maison, croquettes d’halloumi frites, etc.

Le meilleur des deux mondes, non ?

Ouvert du mardi au samedi, dès 17 h

7119, rue Saint-Hubert, Montréal