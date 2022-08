Jean-François Girard aime les belles histoires, celles qui font « rêver et créent l’espoir ». Quand l’ancien directeur artistique s’est lancé en restauration il y a neuf ans, il avait d’abord envie de reprendre le contrôle de la sienne, de faire quelque chose pour lui, mais aussi d’aller à la rencontre des autres.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est ainsi qu’il s’est retrouvé à reprendre, peu de temps après son ouverture, le Beaufort Bistro, sur Saint-Zotique, dans La Petite-Patrie. Le nom de l’endroit était inspiré de Francis Beaufort, célèbre hydrographe britannique dont l’histoire lui a tout de suite plu.

Mais après près d’une décennie dans ce local exigu et une pandémie qui a tout chamboulé, le restaurateur, qui a développé au fil des ans un volet événementiel et aime accueillir les groupes, en est venu à une réalisation : « Le Beaufort, pour survivre, devait déménager. » Et c’est sur la Plaza Saint-Hubert, artère commerciale à laquelle il dit croire beaucoup, qu’il a trouvé sa nouvelle maison.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Un gravlax de saumon aux fraises et à l’aneth, servi sur rösti avec œuf bénédictine, un des plats à l’honneur pour le brunch.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Des huîtres avec leur mignonnette

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Le propriétaire s’occupe de la sélection de vin, qui comporte autant des cépages plus classiques que des vins nature.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Le café à l'italienne est à l'honneur au Beaufort Bistro.







Dans cette ancienne boutique Reitmans, il a créé un vaste espace sur mesure à ses besoins, idéal pour les grands groupes et autres évènements. À l’entrée, une fenêtre-comptoir permet de commander un café à l’italienne sur le pouce. À l’étage, un ancien logement inhabité depuis les années 60 deviendra un bar speakeasy ouvrant sur une terrasse sur le toit, un projet que le propriétaire espère réaliser dans sa phase 2, l’été prochain. Et, cerise sur le sundae, un grand stationnement, derrière la bâtisse, sur Saint-André, permettra aux clients de se rendre au restaurant sans souci.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Le bar du Beaufort Bistro

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Une partie de la salle à manger donne sur la Plaza Saint-Hubert. Le mur est la réalisation de l’artiste peintre Raphaël Montpetit.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE La salle à manger est vaste et comporte plusieurs sections pour les groupes.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Jean-François Girard est le propriétaire du Beaufort Bistro.







En cuisine, la chef Véronique Normand cuisine une carte qui compte plusieurs classiques appréciés de la clientèle, ayant évolué au cours des années comme un bon vin, telle l’assiette de pieuvre, avec sa purée de maïs, poireau et fenouil au pastis, chorizo, radis melon d’eau et feuilles de choux de Bruxelles. Le jour, c’est un menu hybride brunch/lunch qui est proposé, faisant du Beaufort Bistro un des rares endroits où on peut déjeuner dans le coin en semaine (du mercredi au dimanche). Il y a toujours au menu le « macaroni de Thérèse » pour les enfants, car Jean-François veut que tous soient bien accueillis à son resto. « On veut voir des amis, des familles, des kids, des télétravailleurs, des bohèmes, des banquiers, des jeunes, des jeunes de cœur, des solos qui viennent prendre du bon temps au comptoir ! », énumère-t-il.

Afin de fêter ce déménagement réussi et ouvrir la porte à toutes ces nouvelles belles histoires à raconter, le Beaufort Bistro organise le 24 août dès 18 h sa soirée d’ouverture officielle, avec comme chef invitée Dominique Rioux. Il suffit de réserver sa place pour en profiter !

6653, rue Saint-Hubert, Montréal