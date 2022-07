À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine : Thammada.

Ève Dumas La Presse

Pourquoi en parler ?

Depuis son ouverture, il y a trois ans, Thammada est une de mes valeurs sûres quand j’ai une forte envie de cuisine thaïlandaise. J’ai même développé une petite dépendance à sa confiture de piment maison, qui peut enrober du poulet croustillant ou du tofu — ma préférence —, et à son khao-soi gai, un curry avec nouilles aux œufs et pilon de poulet tendrissime. Bien que la cuisine du Thammada s’emporte facilement à la maison, il est agréable de prendre le temps de la déguster sur place, d’autant plus qu’en ce moment, le tronçon de l’avenue Bernard sur lequel se situe le restaurant est une immense terrasse bien ambiancée.

Qui sont-ils ?

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Chitakone Phommavongxay (Chita) et sa partenaire, Siriluksamee Rangthong (Nim), sont propriétaires de Thammada.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’équipe du restaurant : Lou Cheng Bergevin, Bao Tan, M. Heng, Chita (proprio), Brandon Rath, Nim (proprio), Samuel Maislin, Sengsourigna Phommavongxay, Philémon Charpentier, Maude Mainville et Alexanne Maislin

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Philémon Charpentier au travail 1 /3





Chitakone Phommavongxay est d’origine laotienne. Il a travaillé dans les cuisines de quelques restaurants thaïlandais de Montréal et des alentours. Mais c’est la rencontre de sa copine Nim (Siriluksamee Rangthong de son nom officiel), née dans la région d’Issan, qui a alimenté sa curiosité pour les versions véritablement locales de certaines recettes. Les tantes de Nim ont d’ailleurs contribué à sa formation. Aujourd’hui, le couple gère son restaurant de manière fort polyvalente : « Nim et moi sommes toujours partout, en cuisine et en salle, indique celui qu’on appelle Chita. Elle m’aide beaucoup avec les recettes, pour s’assurer que le goût soit toujours authentique. » C’est aussi elle la magicienne des réseaux sociaux.

Notre expérience

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Ce poulet croustillant à la confiture de piments crée la dépendance !

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La salade de papaye verte est un incontournable de la cuisine thaïlandaise et elle est très bien faite chez Thammada.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Ce curry panang aux bouts de côte de bœuf (shortribs) est d’une richesse inouïe.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Il faut se garder un peu de place pour le « roti » au dessert.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le soir de notre passage, tout le monde est sur la terrasse.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Déjà, lors de la prise de photos à 17 h, la terrasse commence à se remplir. 1 /6











Il fait un temps de terrasse le soir de notre envie de Thaïlande. Nous optons pour l’animation estivale de l’avenue Bernard. La salle à manger se trouve dans le demi-sous-sol d’un grand immeuble à logements, vis-à-vis du salon de coiffure Local B. C’est un espace à la fois ludique et enveloppant, parfait pour les soirées fraîches ou pluvieuses. À notre passage, il n’y a que les employés qui s’y activent. Tous les clients sont dehors.

On profite d’un accès à un bartender pour commander des cocktails. Pourquoi ne pas se laisser « mixer » un premier petit boire ! La carte est courte et le Muay Thai Kick est vite choisi, avec sa tequila, ses jus de mangue et lime, puis son sirop pimenté.

Je m’étais donné pour consigne de découvrir des plats du menu que je ne connaissais pas. La salade d’œufs croustillants, échalotes, citronnelle, coriandre et concombre est délicieuse, mais elle ne créera pas une nouvelle dépendance comme les ailes de poulet Zapzap. Frites, un peu sucrées, un peu piquantes, elles portent bien leur nom.

On se gâte ensuite avec un riz frit aux crevettes et un curry panang aux bouts de côte de bœuf (short ribs). Le premier ne lésine pas sur les beaux crustacés dodus. Le second est une révélation. C’est un cari plus épais que le rouge ou le vert, d’une richesse — tant grasse qu’aromatique — inouïe, si bien qu’on décide d’en garder un peu pour le lendemain, question de ne pas se saturer les papilles et l’appétit.

Car il reste encore une décadence à tester, le « roti », une crêpe frite servit avec du lait concentré sucré. Ce dessert est un classique de la cuisine de rue thaïlandaise. Chez Thammada, on ajoute une boule de crème glacée à la vanille. Le partage est fortement conseillé !

Dans notre verre

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les cocktails ont été conçus par Chris Natale. Ils sont exécutés sur place par le personnel de service.

Outre les cocktails imaginés par le bartender consultant Chris Natale, Thammada propose quelques bières, des cidres Milton, des vins de domaines de taille moyenne, souvent biologiques (mais rien de trop pointu) et plusieurs boissons sans alcool en bouteille ou en cannette. Si vous êtes des inconditionnels de vins naturels plus recherchés, ça se passe au Pichai, restaurant dont Chita et Nim sont copropriétaires.

Prix

L’expérience thaïlandaise à Outremont se paie. Il faut s’attendre à des entrées à 13-19 $, à des plats principaux coûtant entre 21 et 35 $ et à des desserts à une douzaine de dollars.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Depuis la COVID-19, un tronçon de l’avenue Bernard devient une grande terrasse.

Bon à savoir

Les végétaliens sont bien servis ici, avec une demi-douzaine d’options. Il est toujours possible de commander pour emporter ou de faire livrer.

Information

Ouvert du mardi au dimanche soir, au 1205, avenue Bernard, à Montréal.