Amine Laabi n’a pas remporté Les chefs ! mais il sort tout de même gagnant de la populaire compétition culinaire. Avec son énergie et son attitude positive, il a charmé les téléspectateurs et les artisans de l’émission. « Tu es un véritable coup de cœur pour toute l’équipe », a déclaré l’animatrice Élyse Marquis au moment de son élimination. La Presse a voulu en apprendre davantage sur son parcours.

Véronique Larocque La Presse

Amine Laabi carbure aux défis. Ça peut sembler cliché, mais c’est vraiment ce qui ressort de l’entretien d’une heure qu’a accordé le chef de 29 ans à La Presse. « Dans la vie, je suis toujours comme ça. Si je stagne, je dois passer à une prochaine étape », déclare-t-il, assis à une table près de la cuisine commune que se partagent la pizzéria Gentile Pizza Parlour et le café Gentile, où il travaille depuis trois ans.

Habitué de concocter des plats généreux dans ce restaurant italien de Westmount, Amine Laabi cherchait une façon de sortir de sa zone de confort. « J’ai toujours rêvé de faire de la cuisine gastronomique », confie celui qui a déjà suivi un stage de trois semaines à la prestigieuse Maison Boulud. De ce souhait est née l’idée de s’inscrire à la 11e édition des Chefs !.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Amine Laabi, en entrevue

Je me suis dit ou bien je vais aller ruiner ma carrière, ou bien je vais aller la faire exploser ! Amine Laabi

« Peut-on vraiment entacher sa carrière en participant à cette émission ? », lui demande-t-on. Après tout, si on est sélectionné, on fait partie « des meilleurs aspirants chefs du Québec », comme l’a répété Élyse Marquis toute la saison.

Amine Laabi avoue qu’il avait peur de faire « une connerie » devant les caméras. Son impressionnant parcours jusqu’à la finale a montré que ses craintes n’étaient pas fondées. Avec ses quatre victoires, il est le candidat qui a remporté le plus de défis.

« Je me remettais beaucoup, beaucoup en question. […] En allant là-bas, je me suis dit qu’il fallait que j’arrête de me mettre des idées négatives dans la tête et que je devais juste me faire confiance, suivre mon instinct et faire ce que j’aime », confie celui qui est « très fier » de son parcours dans la compétition et de sa quatrième position.

« Les commentaires des chefs m’ont vraiment fait grandir, poursuit-il. Pour moi, c’était impossible que je puisse surprendre des chefs comme ça. Même moi, j’étais surpris. »

Un moment marquant

À l’épisode 6, le défi terre et mer (et champignons) lui a insufflé une plus grande confiance en son talent. Avec une viande et un poisson imposés, mais peu de contraintes, cette épreuve était, à ses yeux, le moment où il devait briller.

« Je me disais, s’il y a quelque chose à prouver, c’est aujourd’hui. »

Ce soir-là, il a décroché la première position. « C’était unanime. On s’est régalés avec tes plats », a déclaré la juge Isabelle Deschamps Plante au moment du verdict.

« C’était l’épreuve où il fallait se démarquer, et je l’ai fait », s’enthousiasme l’énergique jeune homme.

« J’ai démontré mes skills de chef et de cuisinier. Dans cet épisode-là, j’ai prouvé que j’étais plus que capable. Pour moi, c’est mon plus bel accomplissement dans Les chefs !. »

En finale, ce Marocain d’origine qui a grandi à Laval a choisi de rendre hommage au Québec en utilisant des saveurs boréales. Est-ce cette décision qui lui a coûté la victoire ? « J’aurais pu faire un menu marocain si j’avais voulu, mais ce n’était pas un défi pour moi. Je suis en finale des Chefs !. Je ne suis pas là pour faire ce que je sais faire. Je suis là pour montrer que je suis capable de me dépasser moi-même », répond-il, serein avec la tournure de cet ultime défi. « Je n’avais pas une bonne journée », admet toutefois le chef.

Moins d’expérience

Il faut rappeler qu’Amine Laabi comptait peu d’années d’expérience en cuisine comparativement à d’autres candidats.

Si le rêve de faire carrière dans le domaine de l’alimentation a germé en sixième année après avoir fait un travail scolaire sur la nutrition, il ne s’est inscrit à l’école de cuisine qu’à l’âge de 25 ans.

Après sa cinquième secondaire, il a commencé à travailler dans des boutiques de chaussures et de vêtements et y a gravi les échelons. « J’étais dans une entreprise où je pouvais grandir et faire un très bon salaire », raconte-t-il. Jusqu’au moment où, à 25 ans, il a cessé de ressentir qu’il s’accomplissait.

Mûr pour un nouveau défi, il s’est inscrit à l’école de cuisine… comme il l’avait promis à sa mère à maintes reprises depuis la fin de l’école secondaire.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Touche finale à la recette cuisinée pour La Presse

Le café Gentile, où il travaille toujours, a été le premier endroit à lui donner sa chance. « J’ai eu un chef extraordinaire qui m’a appris énormément et je lui en suis reconnaissant », affirme-t-il au sujet de son collègue Nelson Maceira.

La suite ?

L’émission Les chefs ! terminée, quelle sera la suite pour Amine Laabi ? « Je ne sais pas trop ce qui va m’arriver. Je suis ouvert à tout. » Il souhaite notamment continuer à partager ses connaissances culinaires avec le public grâce à ses réseaux sociaux. Il s’est aussi joint récemment à la brigade Mordu, de Radio-Canada. Éventuellement, il aimerait suivre des stages à l’étranger dans des établissements gastronomiques.

Peu importe ses projets, le public continuera assurément de le suivre. Le chef s’étonne d’ailleurs encore de la vague d’amour des téléspectateurs. « Honnêtement, je n’aurais jamais pensé avoir un retour aussi fort. C’est énorme ! Je n’arrive toujours pas à le croire. »

Cinq questions gourmandes à Amine Laabi En guise de dessert, pour clore l’entrevue de belle façon, La Presse a concocté un petit questionnaire gourmand pour ce passionné de cuisine. 1. L’aliment qu’il aime le plus cuisiner ? Le poisson. 2. Sa plus grande source d’inspiration en cuisine ? « C’est Pierre Gagnaire, un chef français étoilé. Une légende de la cuisine. L’équipe des Chefs ! m’a apporté une vidéo de Pierre Gagnaire en train de m’encourager pour la finale et j’ai pleuré. C’est mon idole. […] La vidéo n’a pas été montrée parce qu’elle a été reçue après le tournage. » 3. Le plat qui lui donne du fil à retordre ? Le cacio e pepe. « C’est un mets italien. C’est littéralement du fromage, de l’eau et des pâtes, mais c’est le plat le plus difficile à exécuter pour moi. Je ne réussis presque jamais à le faire, même s’il est facile. » 4. Sucré ou salé ? Salé. « Je ne mange presque pas de sucre. […] J’adore faire des desserts, mais je ne les mange pas. » 5. Son péché mignon ? « Un smoked-meat poutine de chez Dunn’s. »

Recette : crevettes épicées à la tomate jaune, couscous au persil et bruschetta

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Crevettes épicées à la tomate jaune, couscous au persil et bruschetta

Un plat simple, bon, coloré, à déguster « sur la terrasse avec un verre de vin blanc ». Voilà comment Amine Laabi décrit la recette qu’il a choisi de partager avec les lecteurs de La Presse. Avec sa touche estivale, celle-ci compte parmi les nouveautés proposées sur le menu du café Gentile.

Rendement : 4 portions

Ingrédients pour le couscous

1 tasse de couscous

2 c. à soupe d’huile d’olive

1/4 de tasse de persil

1 pincée de sel

1 tasse d’eau bouillante

Ingrédients pour les crevettes

8 crevettes jumbos coupées en 2 sur la longueur

1 tasse de coulis de tomate jaune *

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail haché finement

1 chili frais coupé en biseau

Sel et poivre, au goût

2 c. à soupe de vin blanc

Ingrédients pour la bruschetta

2 tomates « Heirloom » jaunes

1 échalote française ciselée

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de persil haché

Sel et poivre, au goût

Zeste et jus de 1/2 citron

Fleur de sel

Préparation du couscous

Mixer l’huile d’olive et le persil au pied mélangeur.



Dans un bol, incorporer le mélange d’huile d’olive et de persil au couscous.



Assaisonner avec le sel et verser l’eau bouillante sur le couscous. Couvrir pendant 5 minutes.



À l’aide une fourchette, égrainer le couscous et réserver au frigo.

Préparation des crevettes

Dans une poêle à feu moyen fort, chauffer l’huile d’olive et saisir les crevettes pendant 2 minutes.



Ajouter l’ail et le chili frais. Faire suer quelques secondes.



Déglacer avec le vin blanc, puis réduire de moitié.



Ajouter le coulis de tomates et cuire pendant 2 à 3 minutes.

Préparation de la bruschetta

Couper les tomates en dés.



Mélanger avec le reste des ingrédients.

Montage

Dans une assiette ovale, ajouter une ligne de couscous.



Déposer 4 moitiés de crevettes sur le couscous et verser une petite cuillère de sauce sur les crevettes.



Ajouter la bruschetta et une pincée de fleur de sel.

* Le coulis de tomate jaune se trouve dans les épiceries fines ou peut être remplacé par un coulis de tomate rouge.