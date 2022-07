Aller y faire ses courses, c’est bien. Mais s’y arrêter pour manger, c’est encore mieux.

Émilie Côté La Presse

Depuis l’an dernier, l’offre pour casser la croûte sur le pouce au marché Jean-Talon ne cesse d’augmenter. « Il y a un besoin pour du prêt-à manger et de la restauration, expose Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal. Et pour les artisans, c’est une zone d’incubation où ils peuvent tester des produits et même se lancer en affaires avec un beau rayonnement. »

Six nouveaux comptoirs ont ouvert cette année dans l’aire extérieure de restauration, soit ceux de Panda Restaurant, de La Croqueteria, de Super Super, de la Distillerie Stadaconé, du Pain dans les voiles et du Maquis Yasolo.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Il n’y a qu’au marché Jean-Talon que l’on peut manger les pogos véganes de Bouffe-moi, ici servis par la cofondatrice Julie Levasseur.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Ici, on sert des croquettes espagnoles traditionnelles, à base de béchamel, préparées de façon artisanale sur trois jours. Il y a trois sortes : jambon, crevette et fromage.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Touristes, familles, passants, travailleurs et habitants du coin ont plus que jamais l’embarras du choix pour casser la croûte au marché Jean-Talon et en étant confortablement assis dans l’espace de restauration. 1 /3





Nous sommes allés y faire un tour par une belle fin de matinée ensoleillée. Alain Tanoh était au BBQ pour faire griller les fameuses cuisses de poulet jerk de Maquis Yasolo. « Nous voulons faire connaître la cuisine afro-québécoise. Montrer ce que les jeunes Noirs qui ont grandi ici mangent, que ce soit des pâtés jamaïcains, du griot, du poulet maki à la congolaise ou notre fameux poulet jerk », nous a expliqué sa femme, Solange Pati, avant de servir une cliente en visite de San Francisco.

Le couple qui exploite le Maquis Yasolo occupe l’espace devant celui de Mazorca, dont les tacos font fureur depuis l’été dernier. Tout près, on trouve les comptoirs des sucettes glacées de Pops, les délicieux produits des Filles Fattoush ainsi que les pogos véganes de Bouffe-moi. Julie Levasseur et sa sœur Rose voudraient que leurs pogos « faits minute » deviennent emblématiques de Montréal. « Notre entreprise est née l’année dernière au marché Jean-Talon », souligne la première en nous servant une limonade pressée avec des citrons imparfaits.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le couple derrière la marque Super Super, Stéphan Doe et Brigitte Raymond Lebleu, vend des plats de macaroni au fromage en plus de ses produits en pot, dont des sauces piquantes et préparations à tartare.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE On vous suggère le mac and cheese au smoked-meat de Super Super. Savoureusement décadent.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les Filles Fattoush sont installées au marché Jean-Talon depuis l’an dernier. Des salades fraîches sont au menu en plus des classiques, dont la mouhamara, les épices et les kebbes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE C’est impressionnant de voir Jing Zhao à l’œuvre quand elle prépare à la main devant les passants des takoyakis (des boulettes de pâte à la pieuvre), au menu de Panda.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les habitants de Villeray, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Mont-Saint-Hilaire connaissent bien les produits des trois succursales de la boulangerie du Pain dans les voiles, mais c’est une découverte pour les touristes du marché Jean-Talon.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le poulet jerk de Maquis Yasolo est un incontournable. 1 /6











Bouffe-moi partage des installations avec « la première croqueteria espagnole au Canada », qui a déjà une adresse dans l’avenue du Parc. Plus loin, on peut manger un mac and cheese de Super Super, cofondé par un ancien employé de La Presse, Stéphan Doe, et sa femme, Brigitte Raymond Lebleu. Pour le couple, le marché Jean-Talon est une formidable porte d’entrée dans le prêt-à-manger et la restauration. « C’est tellement satisfaisant de voir les gens sourire en mangeant ton plat », souligne Stéphan Doe.

On aurait voulu parler au couple du Panda restaurant, mais la file de clients était trop longue. Il faut dire que Jing Zhano prépare à la main devant les passants des takoyakis (des boulettes de pâte à la pieuvre). Et c’est très impressionnant de la voir à l’œuvre !

7070, avenue Henri-Julien, Montréal