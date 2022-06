Depuis ses débuts, il y a 10 ans, Pamika propose une expérience haut de gamme de la cuisine thaïlandaise. La chef et copropriétaire Pamika Sukla, qui a donné son nom à l’établissement, est originaire de la région d’Issan, en Thaïlande.

Ève Dumas La Presse

En 2012, elle a déménagé de Bangkok à Montréal et a ouvert son restaurant rue Sherbrooke Est, à l’angle de Saint-André. Aujourd’hui, c’est au tour de son « bébé » de déménager dans un local plus spacieux, mieux situé et encore plus chic — celui qui a déjà abrité Sir Joseph et Radicelle, entre autres.

De l’apéro au dessert, on mange et on boit avec les yeux. La présentation des cocktails, élaborés par le directeur de l’établissement, Eddy Germain (4e Mur, Henri Brasserie française), est spectaculaire.

PHOTO FOURNIE PAR PAMIKA Le curry vert est un des plats typiques de la Thaïlande.

PHOTO FOURNIE PAR PAMIKA La carte des cocktails est élaborée par le directeur du restaurant, Eddy Germain, qui a une grande expérience de la mixologie.

PHOTO FOURNIE PAR PAMIKA Le décor du Pamika nouveau est particulièrement élégant.

PHOTO FOURNIE PAR PAMIKA Il y a une terrasse devant le restaurant, boulevard Saint-Laurent, et un petit havre plus privé à l’arrière.

Les plats suivent, avec mention spéciale au superbe et délicieux khao soi, un curry à base de poulet et de nouilles aux œufs. Le riz frit aux crevettes, avec pâte de crabe, en jette peut-être moins visuellement, mais ses charmes se révèlent sur les papilles.

Et quel repas thaïlandais serait complet sans un riz collant à la noix de coco et à la mangue ? Au Pamika, ce dessert typique est tout simplement dément.

Ces trois plats ne représentent qu’un tout petit échantillon de l’ample menu du soir, qui comprend aussi une foule d’entrées, de salades, de plats de nouilles et de sautés, par exemple. Pour faire changement du pad thai et pour explorer un peu, on voudra se laisser conseiller par le personnel de service bien renseigné.

Pamika est ouvert sept soirs et cinq midis (du lundi au vendredi).

4902, boulevard Saint-Laurent, Montréal