Certains l’attendent avec impatience, d’autres feraient tout pour y échapper ! Si vous faites partie de la première catégorie, il y a beaucoup d’évènements gourmands et festifs un peu partout en ville pendant l’occupé week-end entourant le Grand Prix de la F1, qui revient après deux ans d’absence. Voici quelques suggestions pour en profiter pleinement.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le Bassin Peel n’est plus reconnaissable : il a été transformé en immense plage urbaine – oui, oui, avec du sable et tout ! – pour accueillir l’évènement Playa Patrón. C’est l’ambiance et les saveurs de Tulum qu’on a voulu transporter ici, avec la présence du chef Cesar Castañeda, qui a imaginé un menu brunch trois services pour l’occasion, servi samedi et dimanche (125 $ par personne). En mode carnivore ou végétalien, les délices de la cuisine mexicaine sont à l’honneur : aguachile de crevettes ou melon d’eau, déclinaisons de délicieux tacos et crêpe mexicaine pour dessert.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE Playa Patrón veut amener l’ambiance de Tulum à Montréal. Sur la photo, Sarah du blogue Redlipstalk.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE Au centre, le chef Cesar Castañeda a créé le menu brunch proposé au Playa Patrón.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE Évidemment, la tequila Patrón sera à l’honneur au Playa Patrón.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE L’endroit risque d’être populaire durant le long week-end.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE Des bananes plantain frites et du guacamole, servis en en-cas pour le brunch.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE Playa Patrón est situé au Bassin Peel.

En soirée, c’est la fête façon Tulum ! Du jeudi au dimanche soir, on promet une ambiance de plage, de la house tropicale mâtinée par les DJs et des cocktails déclinés autour de l’incontournable Paloma, à base de tequila Patrón, commanditaire de l’évènement (35 $ par personne).

Photo Karene-Isabelle Jean-Baptiste, LA PRESSE L’Auberge Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal

Établissement hors circuit officiel du Grand Prix fréquenté par les VIP, l’Auberge Saint-Gabriel propose une rutilante programmation et quatre jours de festivités marquées par le luxe. Le coup d’envoi sera donné jeudi 16 juin avec un tapis rouge et une grande fête, avec plusieurs DJs aux tables tournantes ; vendredi, l’évènement Oh Baby ! promet d’en mettre plein la vue alors que le samedi, c’est le retour du Brunch Bagatelle, qu’on promet à la fois élégant et décadent. Le dimanche, la fête continue avec le party de clôture officiel. Tous les soirs, le chef Amédée Bécherraz proposera son Banquet spécial Grand Prix au coût de 175 $ par personne. Il faut réserver en ligne pour les évènements (entre 30 $ et 85 $), et directement par téléphone (438 985-2156) ou courriel (grandprix@aubergesaint-gabriel.com) pour le banquet.

Photo François Roy, LA PRESSE Le bar-terrasse du Marcus.

Si vous avez envie de vous payer la traite, il faut absolument planifier un arrêt au restaurant Marcus du Four Seasons Montréal. Sous la gouverne du chef Jason Morris (Pastel, Fantôme), la carte est plus sublime que jamais, avec l’apport du nouveau directeur des breuvages, Adrien de Philip, qui propose une inspirante carte des vins. Il y a de tout sur le menu pour une faste soirée gastronomique, dont les incontournables tours de fruits de mer, mais plusieurs plats fins de viandes et de légumes. Un vrai festin ! Pour prendre un verre et grignoter, on peut aussi s’arrêter dans l’espace lounge, ou du côté du bar-terrasse.

Situé dans le Centre Eaton, le Time Out Market Montréal prend lui aussi les couleurs de la F1 dans son espace bar. On pourra notamment y déguster la bière italienne Peroni du côté du bar à bière, et du champagne Nicolas Feuillatte au bar à vin. Pour les cocktails, le spritz avec l’alcool local Les Îles sera à l’honneur. L’espace restauration sera bien sûr en service avec ses multiples offres alimentaires, et on pourra aussi finir la soirée aux Noctures du Time Out, de 21 h à 1 h 30, vendredi et samedi.

Au 1192, rue Sainte-Catherine Ouest, Le Paddock par La Maison Peroni s’installera de façon éphémère dans un espace de deux étages, auquel on peut accéder gratuitement (pour les 18+ seulement). Les gens pourront y goûter la nouvelle bière Peroni Nastro Azzurro 0,0 %, façon de souligner son association avec l’écurie de Formule 1 Aston Martin Cognizant Aramco. Aussi sur place, une station de mixologie où on pourra voir à l’œuvre le mixologue de renommée mondiale Simone Caporale, de passage à Montréal pour l’occasion. Pour les amateurs de voiture de course, vous pourrez y admirer une voiture Aston Martin F1.

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Caffettiera Caffe Bar à l’heure de l’aperitivo.

Photo Marco Campanozzi, LA PRESSE La terrasse du Ferreira Café.

Photo David Boily, LA PRESSE Le Bar Georges, dans le Mount Stephen.

photo tirée de la page facebook du Ô coiffure & Spa Un cocktail sur la terrasse du Ô Coiffure & Spa.

Évidemment, les rues les plus occupées du centre-ville ne manquent pas d’adresses gourmandes pour tous les goûts : Ferreira Café, Campo, Ryu Sushi, Bar Georges, Le Pois Penché, Café Holt et le « supper club » Soubois avec son nouveau menu alléchant, où l’ambiance tourne à la fête la nuit venue… Pour l’apéro, voici une destination à découvrir : le charmant café italien Caffetteria Caffe Bar et son aperivito à l’italienne. Spritz et autres cocktails rafraîchissants, quelques choix de vins italiens et grignotines diverses se dégustent à l’intérieur ou sur la terrasse attenante rue Stanley. Lorgnez aussi du côté du salon de coiffure Ô coiffure & spa et de son coin bar. Les créations réalisées par les mixologues d’expériences n’ont rien à envier aux bars à cocktails les plus courus, et l’endroit est doté d’une grande terrasse sur Drummond. Un petit brushing avec ça ?

Attention, comme les choses bougent très vite à l’approche du week-end, il se peut que certains évènements mentionnés dans cet article affichent déjà complet. Réservez au plus tôt pour vous assurer d’avoir une place.