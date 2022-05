L’ancien local du bar Le Lab, sur Rachel, n’est plus reconnaissable. Le noir a laissé place au lilas et les cocktails, aux rafraîchissantes créations de la crémerie Les Tropiques. Ouverte discrètement l’été dernier, l’endroit compte aujourd’hui sur une clientèle fidèle, sans compter tous ceux qui découvrent ses plaisirs glacés en passant devant, puisque l’endroit est en face du Parc Lafontaine.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Les Tropiques, c’est le projet du couple composé de Christian Monette et Julie Tremblay. Il travaillait comme ingénieur, en usine, et a eu envie de changer de décor et d’atmosphère. Elle enseigne l’éducation physique au secondaire. Tous deux adorent le contact avec les clients. Leur mission est toute simple : rendre les gens heureux. Leur récompense ? Voir le sourire s’afficher sur le visage des gens. « On vend du bonheur ! », lance Christian en souriant lui-même à pleines dents.

Photo Philippe Boivin, La Presse La potion Panoramix : un plaisir glacé un brin décadent !

Photo Philippe Boivin, La Presse Les petits raffoleront de la fameuse patte de yéti de l’endroit, ornée de bonbons.

Photo Philippe Boivin, La Presse Tout le monde est heureux aux Tropiques, même les pitous, qui ont leur propre friandise glacée.

Photo Philippe Boivin, La Presse Au menu, plusieurs saveurs de crème glacée dure…

Photo Philippe Boivin, La Presse … et de la molle trempée dans le chocolat, bien entendu !

Photo Philippe Boivin, LA PRESSE L’ancien local du bar Le Lab, sur Rachel, n’est plus reconnaissable. Le noir a laissé place au lilas et les cocktails, aux rafraîchissantes créations de la crémerie Les Tropiques. 1 /6











Tout le monde trouve son compte aux Tropiques. Il y a une trentaine de sortes de crème glacée dure (dont des options véganes à base de soya) et de sorbets, de la crème molle à tremper dans le chocolat-noir, au lait, au caramel, au dulce de leche — pour plus de gourmandise. Et de multiples déclinaisons : affogato avec la molle à la vanille, sundaes et milkshakes, les « abominables » pattes de yéti (molle à la vanille trempée dans le chocolat) garnies de bonbons et jujubes, les colorées potions de Panoramix, concoction décadente de barbotine, crème molle, barbe à papa et surmonté d’une avalanche de bonbons. Il y a même des gâteries glacées pour les chiens !

Le couple travaille actuellement à revamper l’intérieur du local afin d’y installer dès l’automne un café où on pourra s’attabler. Le commerce pourra ainsi être ouvert à l’année. À suivre !

1350, rue Rachel Est, Montréal