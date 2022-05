Le chef Laurent Godbout n’est pas du genre à se tourner les pouces. Depuis la fermeture de son réputé restaurant Chez L’Épicier, en 2019, il a mené de front plusieurs projets et en a plusieurs sur la table. « Ma force, c’est de partir des concepts, j’adore faire ça ! »

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Parmi eux, l’ouverture de La Boissonnerie, à Granby — où il possède aussi l’Attelier Archibald —, puis du Fiorella, un restaurant spécialisé en pâtes fraîches dans le tout nouveau complexe gourmand Le QG, à Sainte-Foy. Cette foire alimentaire, qui compte plusieurs autres comptoirs-restaurants, remporte d’ailleurs un vif succès, selon ce qu’a pu constater le chef.

Et voici qu’un autre projet, qu’il n’a pas pu refuser, lui a été proposé à Québec : prendre les commandes du café de 70 places situé dans le lumineux hall de verre du pavillon Pierre Lassonde, porte d’entrée du Musée national des beaux-arts du Québec. « C’est un beau défi, car l’espace en cuisine est limité et je dois bâtir une équipe solide et stable. C’est de l’adaptation ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le nouveau Café Québecor par Laurent Godbout offre un espace lumineux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au menu lors de notre passage : une très printanière assiette de raviolis de crabe et d’asperges.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Café Québecor par Laurent Godbout est ouvert le jour, du mardi au dimanche. 1 /3





La carte sera évolutive et changera au rythme des saisons, mais aussi des expositions, avec toujours une entrée et un plat créés en lien avec l’exposition en cours. En ce moment, un egg roll de smoked meat et un hamburger d’agneau sont un clin d’œil à America. Entre rêves et réalités, qui sera présentée en juin. À déguster ces temps-ci : césar de chou de Bruxelles, tarte fine à la burrata et mortadelle, tartine de truite fumée, pieuvre grillée ou encore raviolis de crabe avec asperges et émulsion de maïs.

Mais ce qu’il attend avec le plus d’impatience est ce roadtrip en terres américaines qu’il préparait avec sa conjointe avant que la pandémie frappe. Au volant de sa roulotte motorisée Airstream 1982, qu’il a retapée de fond en comble dans les deux dernières années, il roulera le long de la côte Est jusqu’au Wisconsin.

179, Grande Allée Ouest, Québec