Voilà une nouvelle excitante pour les amateurs de plein air et de bonne bouffe qui sont aussi amoureux de la région de Charlevoix : le Massif de Charlevoix a récemment annoncé l’ouverture prochaine du restaurant L’Effet Papillon, une « buvette de montagne » qui offrira, promet-on, une des vues les plus spectaculaires de la région sur le fleuve et les alentours.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est dans le Camp-boule, tout premier chalet construit sur la montagne qui subit actuellement d’importantes rénovations, que s’installera cette nouvelle offre gastronomique.

« C’est un site fantastique avec une vue incroyable ! Avec le ski l’hiver et le vélo l’été, on a vu la nécessité de créer de la vie à la montagne 12 mois sur 12. On a tout refait l’intérieur, une terrasse sera ajoutée », détaille Nicolas Racine, vice-président et directeur général exécutif pour le Groupe Le Massif, qui espère y accueillir autant des férus de plein air venus profiter de la montagne que des gens de l’endroit ou des touristes de passage dans la région.

David Forbes, qui connaît bien les alentours depuis qu’il a mené l’ouverture du restaurant Le Bercail au Germain Charlevoix (autrefois La Ferme), pilotera cette nouvelle adresse gourmande de la région. Joint au téléphone, le chef exécutif ne cachait pas son enthousiasme : « J’aime la région d’un amour profond ! Au fil des années, les producteurs sont devenus des amis, je m’y sens chez nous. »

L’Effet Papillon est inspiré des petits restaurants de montagne qu’on peut voir dans les Alpes, par exemple. Pensez feu, fromages, charcuteries, mais aussi produits locaux et même sauvages récoltés dans la montagne. L’équipe offrira un menu en trois temps : brunch, apéro et service du soir. Évidemment, tout cela est appelé à évoluer avec le temps et selon les goûts et désirs de la clientèle.

L’endroit, qui comptera 90 places à l’intérieur et une soixantaine sur la terrasse, devrait servir ses premiers clients autour de la mi-juin, à temps pour l’ouverture de la saison de vélo de montagne.

185, chemin du Massif, Petite-Rivière-Saint-François