À l’automne 2019, le nom de Mirko D’Agata était sur toutes les lèvres. Avec raison : le pizzaiolo venait de remporter — à sa grande surprise d’ailleurs ! — le prix de la meilleure pizza romaine au Championnat mondial de pizzaioli, à Naples avec sa création Pancetta Copatta.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Son retour au Québec coïncidait avec l’ouverture du tout premier comptoir de pizza romaine Morso, au Central. Le concept, propulsé par No 900, où Mirko agit à titre de chef exécutif, se différencie de sa grande sœur spécialisée en pizza napolitaine avec une offre conviviale axée sur le take-out.

Même avec les aléas de la pandémie, Morso n’a jamais arrêté de proposer ses morceaux carrés de délicieuses pizzas al taglio dont la pâte est fermentée un minimum de 72 heures. Un site web transactionnel a été lancé, des combos « Morso Mix » allant jusqu’à 12 morceaux sont apparus, et il y a même eu des livraisons dans des parcs l’été dernier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Quelques variétés de pizza al taglio du Morso : margherita et stracciata di burrata, mortadelle et pistache, pancetta coppata, zucchini et ricotta, pommes de terre et romarin.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mirko D’Agata, pizzaiolo

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le nouveau Morso compte quelques places assises.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La pizza romaine demeure évidemment la vedette de l’offre du Morso.

Dans le comptoir réfrigéré, quelques rafraîchissements sont en vedette.









« La particularité de la pizza romaine, c’est que c’est facile à transporter, à mettre au frigo, et à réchauffer plusieurs fois. Il y a beaucoup d’eau dans la pâte, donc la pizza va garder son côté croustillant », détaille Mirko, rencontré alors qu’il revenait de participer, coup sur coup, à deux compétitions internationales, l’une à Las Vegas et l’autre à Parme, où il s’est classé 7e et a obtenu le meilleur classement canadien.

Maintenant que les affaires reprennent tranquillement, plusieurs projets prennent leur envol. Tout d’abord, l’ouverture de la toute première franchise Morso sur Saint-Zotique dans Petite-Patrie, il y a quelques semaines. Propriété de Mélanie Mailhiot (copropriétaire de deux No 900 et cofondatrice de l’agence d’importation privée Simplement Jus), ce premier rejeton de la famille Morso s’annonce sous cette sainte trinité : Pizzéria+Alimentari+Vineria.

Dans le charmant local portant la touche des designers blazysgérard, le client peut tout à la fois ramasser des morceaux de pizza, attraper une jolie bouteille tirée de la sélection qu’on promet dynamique de vins d’importation privée — des petits lots issus de l’agriculture raisonnée, avec une présence italienne affirmée, bien sûr, mais aussi des maisons québécoises comme Joy Hill — et repartir avec des produits d’épicerie fine importés ou développés par Forbita, la maison d’importation privée de Mirko et ses associés. Sur les étals cohabitent les tomates entières en conserve, origan séché de Sicile, huile d’olive, huile piquante, auxquels se joindront bientôt tartinades de noisette, marinades et olives.

Il est également possible de profiter d’une des huit places à l’intérieur — sans compter une grande terrasse qui ouvrira bientôt. Pizzas, arancinis, croquetas de lasagne, suppli al telefono, planches de charcuteries… Il y aura là tout pour se composer un apéro festif et décontracté entre amis, avec la sélection à boire sur place.

Les prochains mois seront fort occupés, car, en plus d’un projet de bar à vin, qui viendra agrandir l’emplacement du Central, une deuxième franchise ouvrira, cette fois à Québec, dans Limoilou. Dans les deux cas, il faudra patienter à l’automne pour pouvoir en profiter.

1020, rue Saint-Zotique Est, Montréal