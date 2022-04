Le bien-aimé Mitch Deli, ouvert par le chef et enseignant Maxime Gagné à l’été 2020, vient de s’installer dans un nouveau local.

Ève Dumas La Presse

Anciennement greffée au populaire disquaire 180g, en pleine avenue De Lorimier, la sandwicherie est maintenant située un peu plus au nord-est, rue Beaubien Est, près de la 2e Avenue.

S’il y a moins de place pour manger à l’extérieur, il y aura au moins des tables au chaud afin d’accueillir la clientèle pendant les longs mois d’hiver.

« L’abri Tempo, c’était l’fun, mais à un moment donné, il fallait trouver une solution plus permanente. On faisait des ventes de fou l’été, puis on grugeait tous nos profits l’hiver », explique Maxime Gagné.

Le menu demeure le même, avec l’incontournable sandwich au poulet frit, le falafel, le poulet popcorn, la salade de cornichons, les biscuits dégoulinants de chocolat. La petite entrée « surprise » occasionnelle fait son apparition, comme le surprenant boudin frit servi avec lardons, panais rôti et laitue grillée que nous avons goûté à notre passage cette semaine.

Dans le réfrigérateur, en plus des bouteilles de vins d’artisans, il y a des plats cuisinés à emporter. Et rassurez-vous, le look bric-à-brac qui faisait le charme du Mitch initial est aussi la signature du nouveau local.

2658, rue Beaubien Est, Montréal