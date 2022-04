Pâques sera peut-être compliqué, encore cette année. On peut se simplifier la vie en emmenant la famille (non covidée !) au restaurant, peut-être ?

Ève Dumas La Presse

Le menu à partager du H3 est particulièrement alléchant, avec sa série d’amuse-bouche (lait de poule mélilot et miel, viennoiseries gourmandes, saumon du fumoir, pain campagnard et creton de foie gras), ses entrées (frittata champignons et oreilles de crisse, guédilles de crevettes et concombre, soupe), ses plats gourmands (cavatellis au canard confit et Louis d’Or, moelle de bœuf et pieuvre grillée, poulet frit) puis ses desserts mystères. Il faut compter 65 $ par personne pour ce menu gargantuesque (35 $ pour les enfants de 4 à 10 ans), également servi au Coureur des bois, à Belœil.

Vous préférez manger à la maison, mais n’avez pas pour autant envie de cuisiner ? Vin Mon Lapin propose une solution bien réconfortante, avec son « canard comme un jambon » (65 $ pour deux), ses endives vinaigrette (18 $) et son gâteau aux carottes à l’érable (entier, pour 2 à 4 personnes, 15 $).

Menu Extra s’est quant à lui attaqué à l’emblématique bœuf Wellington, servi avec salade de carottes, salade de romaine, pomme de terre à la suédoise en sauce soubise et tarte au citron (130 $ pour deux).