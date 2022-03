Le coquet village de Wakefield, en Outaouais, regorge d’escales gourmandes, et le café Bluebarn Coffee Roasters ne fait certainement pas exception. Aménagé dans un bâtiment rénové de fond en comble qui a abrité au fil des années un garage automobile, le poste de pompiers et la bibliothèque municipale, le café sert le meilleur espresso en ville.

Pierre-Marc Durivage La Presse

En fait, la renommée du Bluebarn Coffee Roasters s’étend bien au-delà des frontières de l’Outaouais : « On distribue notre café dans plusieurs cafés spécialisés, c’est une grosse partie de notre business — on en vend jusqu’à Montréal et Toronto, nous affirme le copropriétaire Luc Alary. En fait, on met la moitié de nos énergies dans la torréfaction commerciale et l’autre moitié dans notre café de Wakefield. On a fait ça parce que l’on voulait plus de face-à-face avec notre clientèle. Il y a tellement une riche histoire derrière nos cafés, j’adore avoir du temps pour communiquer ça avec notre clientèle, l’informer de notre passion et de notre relation avec les producteurs. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La renommée du Bluebarn Coffee Roasters s’étend bien au-delà des frontières de l’Outaouais.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le café propose pour l’instant un menu limité de viennoiseries et de sandwichs pour accompagner ses excellents cafés, mais Luc Alary révèle qu’il travaille justement à bonifier l’offre gourmande de son établissement. 1 /2



Luc Alary torréfie son café depuis 2016, il s’approvisionne directement auprès de producteurs de Colombie, du Salvador et du Honduras. « On achète nos cafés selon les saisons, en temps normal, on offre entre 8 et 12 variétés, explique celui qui est également cinéaste-documentariste pour la Croix-Rouge canadienne. On va d’ailleurs en recevoir beaucoup prochainement, car c’est actuellement la saison des récoltes. »

Le café propose pour l’instant un menu limité de viennoiseries et de sandwichs pour accompagner ses excellents cafés, mais Luc Alary révèle qu’il travaille justement à bonifier l’offre gourmande de son établissement. « On amorce de nouvelles rénovations majeures pour aménager une vaste cuisine là où on torréfiait le café, soutient le résidant de Wakefield. On va rebâtir une nouvelle brûlerie, à côté du bâtiment actuel, sur le terrain voisin que l’on vient tout juste d’acheter. On va donc apporter d’importants changements à notre menu au cours des six prochaines semaines. On a d’ailleurs embauché un chef qui va nous préparer un menu complet, avec service en soirée. Quand la neige aura fondu, ça devrait y être ! » Ça promet, car on doit aussi agrandir la terrasse, que l’on dit déjà superbe !

20, chemin de la Vallée-de-Wakefield, Wakefield