Chez Julio Taqueria, on offre une cuisine d’inspiration mexicaine goûteuse et dépaysante.

« Holà ! » Il n’y a rien de prétentieux dans le restaurant de tacos Julio Taqueria, rue Saint-Vallier Ouest à Québec.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

L’accueil est sympathique. La décoration est simple et colorée. L’endroit évoque même le look d’une cantine avec ses tables de bois disposées de part et d’autre du local. Mais cette adresse de la Vieille Capitale, ouverte depuis la fin de 2020, remplit sa promesse : elle offre une cuisine d’inspiration mexicaine goûteuse et dépaysante qui donne envie de tout goûter.

On hésite entre le trio de quesadillas gringa garnies de porc et d’ananas ou le trio de tacos à la viande et coriandre. Mais pourquoi choisir ? On peut prendre les deux ! Pour s’ouvrir l’appétit, on se laisse tenter par les chips de tacos maison servies avec un guacamole fraîchement préparé, le tout accompagné d’une boisson gazeuse au pamplemousse importé du Mexique. Rien de compliqué, mais plein de soleil. Le copropriétaire Vincent Thuaud (Chez Tao, jjacques) explique que tous les plats sont sans gluten. Les choix végétariens sont aussi nombreux. Sur la table, la sauce piquante à base d’orange, de piments serrano et habanero, préparée par le chef Damien Geoffroy, donne du punch au repas. Une sélection de vins mexicains aurait ajouté encore plus d’exotisme et de surprise au repas, mais la courte proposition de petits producteurs québécois et européens fait le travail.

PHOTO FOURNIE PAR JULIO TAQUERIA Selon le copropriétaire, tous les plats sont sans gluten. Les choix végétariens y sont également nombreux.

PHOTO FOURNIE PAR JULIO TAQUERIA Pour dessert, on offre des churros qu’on trempe dans un bol de dulce de leche. 1 /2



Au dessert, l’établissement propose des churros, des beignets de forme allongée originaires de l’Espagne, servis avec un bol de dulce de leche. Impossible de ne pas s’en lécher les doigts.

Ouvert du lundi au samedi, de 11 h 30 à 22 h.

200, rue Saint-Vallier Ouest, Québec