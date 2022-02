Le Petit Boui Boui, nouvelle adresse de bouffe de rue vietnamienne, dans Rosemont, propose une recette de pho au bœuf traditionnelle (et familiale !).

Bonne nouvelle pour les amateurs de cuisine vietnamienne en général, et de bouffe de rue en particulier. Le nouveau Petit Boui Boui, ouvert depuis novembre dernier rue Bélanger, dans Rosemont, propose quelques petits plats typiques, préparés avec soin et une volonté manifeste de nous faire voyager. Dans l’authenticité. Et surtout la nouveauté.

Silvia Galipeau La Presse

Pas de banh mi ici, quoi. Le chef et propriétaire Ritchie Nguyen, qui a fait ses preuves à Maison publique, revient à ses premières amours (vietnamiennes) en s’éloignant des sentiers (archi) battus pour proposer des plats moins connus de cette cuisine, plus fidèlement associés à la véritable « rue ».

Vous trouverez donc (dans un court, mais néanmoins varié menu, appelé à se diversifier) : la recette de pho au bœuf de sa mère (« celle que j’ai mangée toute ma vie et que je veux faire goûter ! »), des banh xèo (crêpes vietnamiennes farcies), une croquante et savoureuse salade de papaye et carotte, ainsi qu’un dumpling au sirop de gingembre, en guise de dessert.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Au menu : des plats moins connus, notamment ces banh xèo (crêpes vietnamiennes farcies), et plusieurs options végés et sans gluten.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ne ratez pas la croquante et rafraîchissante salade de papaye.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le chef propriétaire du Petit Boui Boui, Ritchie Nguyen 1 /3





Pour faire passer le tout, oubliez le vin. Place, plutôt, à la bière. « Ne vous méprenez pas ! J’adore le vin, surtout le vin québécois, précise le chef, mais selon moi, il n’y a pas mieux pour accompagner la nourriture vietnamienne que la bière québécoise ! »

Ouvert du mardi au samedi, de 16 à 21 h. Plusieurs options véganes et sans gluten offertes.

1498, rue Bélanger, Montréal