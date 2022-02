En septembre 2020, nous vous parlions dans cette rubrique de jeunes entrepreneurs qui avait fait le pari de racheter une institution de l’avenue Laurier, le Lapin pressé, en pleine pandémie.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

En plus de continuer à y servir les spécialités de l’endroit — du café troisième vague et des grilled cheese —, Laurence Vézina, Charles Lemay et François Dionne avaient bonifié l’offre avec des smoothies et d’autres boissons maison et, surtout, une excellente offre de vins nature à emporter.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pistache est une institution fort courue du Vieux Saint-Lambert.

Voilà que l’histoire se répète alors que le trio a fait l’acquisition en décembre dernier d’une autre institution, cette fois dans le Vieux Saint-Lambert : Pistache. Ouvert il y a six ans, l’endroit, situé juste en face du parc du Village, est déjà connu des gens du coin. Pas question, donc, pour les nouveaux acquéreurs de changer l’ADN de ce charmant café, mais seulement d’en bonifier l’offre.

« On avait envie d’avoir un deuxième café. On s’est beaucoup posé de questions pour savoir si ce serait un deuxième Lapin pressé. On a visité des locaux, mais Montréal est quand même saturé côté cafés. Finalement, peut-être que de racheter des commerces qui vont bien, mais qu’on peut améliorer, c’est peut-être ça, notre voie ! », lance Charles Lemay.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une section consacrée aux vins nature est bien visible.

Pistache ne deviendra pas un Lapin pressé, mais vous y trouverez les fameux grilled cheese et les smoothies qui sont au menu du café du Plateau, ainsi qu’une nouvelle section caviste consacrée aux vins et aux cidres nature, avec de nouveaux arrivages à découvrir chaque semaine. Côté caféine, l’équipe travaille actuellement avec le torréfacteur montréalais Kittel à créer sa propre marque maison, qu’on pourra déguster éventuellement dans ses deux enseignes.

563, avenue Victoria, Saint-Lambert