À travers les bons coups et, parfois, les moins bons, nos critiques de restaurants vous racontent leur expérience, présentent l’équipe en salle et en cuisine, tout en expliquant ce qui a motivé le choix du restaurant. Cette semaine : Bar à vin Liège, à Repentigny.

Ève Dumas La Presse

Pourquoi en parler ?

Les restaurants sont rouverts, la vie culturelle reprend. Peut-être irez-vous voir Klô Pelgag au Théâtre Alphonse-Desjardins ou une expo au Centre d’art Diane-Dufresne, tous deux à Repentigny ? Vous serez alors à cinq minutes de marche du Bar à vin Liège, qui a ouvert ses portes à l’automne 2019. L’endroit ne se contente pas d’offrir près de 150 cuvées artisanales à prix raisonnables, il propose également une cuisine bien réfléchie, en symbiose avec les saisons.

Qui sont-ils ?

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Simon Lenglet, plongeur, Benjamin Lenglet, copropriétaire et sommelier, Luc-André Taillefer, serveur, Charles-Olivier Darveau, chef et copropriétaire, et Valérie Gagné, pâtissière, serveuse et administratrice, forment la petite équipe du Bar à vin Liège.

Le Cinquième Péché est un restaurant qui reste gravé dans le cœur (et les papilles) de nombreux Montréalais et autres gourmands en visite. Benjamin Lenglet et son frère Benoît (le chef, aujourd’hui enseignant à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) tenaient cette table qui a vécu dans le Plateau, dans deux locaux différents, pendant plus de 10 ans.

Benjamin, sommelier et serveur émérite du tandem, a voulu retrouver l’ambiance intime du petit restaurant. Il a rencontré son nouveau partenaire, le chef Charles-Olivier Darveau, en travaillant dans un autre restaurant de Repentigny, une aventure qui fut de courte durée. Voyant qu’il avait à sa disposition un cuisinier de grand talent, il a proposé une association sous forme de bar à vin gastronomique. Valérie Gagné, conjointe de cet as des fourneaux, était elle aussi partante. Celle que l’équipe appelle le « couteau suisse » est à l’aise en service, en pâtisserie et en administration. Voilà un atout de taille en restauration, surtout par les temps de pénurie de personnel qui courent.

Notre expérience

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Ce petit plat de courge avec ricotta, sauce XO et œufs de mulet a été notre coup de cœur.

Le mercredi est bien souvent le plus tranquille des services, en restauration. Mais il y avait tout de même quelques dîneurs, au Bar à vin Liège, qui peut accueillir au maximum 26 personnes (plus 30 l’été, avec la terrasse). En cuisine, il n’y a que le chef et en salle, un seul serveur qui réussit néanmoins à offrir un excellent service attentionné et personnalisé.

Le menu, inscrit à l’ardoise, invite au partage, avec une dizaine de petits plats, quatre plus grandes assiettes et deux desserts. Chose quand même assez rare, les brèves descriptions donnent TOUTES envie ! Comme nous ne sommes que deux, il faudra faire des choix déchirants. Nous optons finalement pour trois petits plats et un grand, question de nous garder un peu d’appétit pour les desserts.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pavé de courge avec ricotta, sauce XO et œufs de mulet

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Bar à vin Liège est un lieu décontracté, dans l’esprit « bistronomique » ou cave à manger.

Le menu est inscrit à l'ardoise.





Le Cinquième Péché était réputé pour sa préparation du phoque, que Benoît apprêtait particulièrement bien. Charles-Olivier s’est joint au camp des défenseurs de cette viande encore trop peu servie et prépare un très original tataki. La chair bien sanguine est agrémentée d’olives, de tournesol et de fromage, une tomme québécoise. C’est goûteux, texturé et bien accessible (aux mangeurs de protéine animale de ce monde, s’entend).

C’est difficile de faire plus réconfortant que des endives braisées en sauce mornay, avec amandes grillées et comté. Mais notre « entrée » préférée, qui est aussi particulièrement jolie, est un petit socle de courge surmonté d’un nuage de ricotta, de sauce de type XO (cette bombe d’umami faite ici avec du bacon, de la sauce au poisson et du piment, entre autres) et des œufs de mulet.

Entre le bison, la pintade, le porc et l’omble, notre cœur a longuement balancé. C’est finalement la volaille qui l’a emporté. Ses accompagnements de poireaux, de dodus pleurotes érigés et d’autres champignons semblaient être une suite parfaitement logique et complémentaire aux ingrédients précédemment ingérés. La cohérence de ce menu parfaitement hivernal ne nous a pas échappé.

Des deux desserts à l’ardoise — une dense ganache avec camerise compotée et granola 100 % beurre et un financier avec chantilly et « crème caramel » —, on a préféré le premier, bien chocolaté. Mais, chocophiles, ne salivez pas trop vite, car il a été remplacé par un (sans doute délicieux) gâteau aux carottes avec argousier, camerise et babeurre. Il ne faut pas trop s’attacher aux menus dans ces restaurants qui évoluent avec la disponibilité des ingrédients aussi locaux que possible.

Dans notre verre

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Vins du Québec, d’Autriche et du Japon se trouvent sur la très diversifiée carte des vins de Benjamin Lenglet.

Comme le nom de l’établissement l’indique, la dive bouteille occupe une place importante au Bar à vin Liège. La carte compte près de 150 références de toutes les couleurs et origines. Il y a un grand choix de bouteilles dans les 40, 50 et 60 $, ce qui se voit peu à Montréal. Et à Repentigny, un tel choix de vins vivants de vignerons artisans, c’est du jamais-vu. Aventureux, nous avons opté pour le Phoenix Skin Contact, un blanc de macération d’origine libanaise. Conseillée par notre serveur, cette limonade bien tendue et désaltérante aurait sans doute été mieux appréciée sur une terrasse en pleine canicule qu’à table avec un repas d’hiver qui l’écrasait un peu. Une bouteille, c’est toujours un pari, et la clientèle qui le préfère peut commander au verre, parmi une dizaine de cuvées que Benjamin Lenglet change régulièrement.

Prix

Le prix des petits plats se situe entre 16 $ et 22 $. Les plus grands coûtent de 34 $ à 36 $. Les desserts sont à 9 $.

Informations

Pour l’instant, le Bar à vin Liège est ouvert le mercredi, de 17 h à 21 h, puis du jeudi au samedi, de 17 h à 22 h.

465, rue Notre-Dame, local 108, Repentigny