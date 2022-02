Quelques classiques des restaurants Shack du pêcheur de La Prairie et de Boucherville sont aussi servis au comptoir du Shack Express de Bromont, comme le fish and chips à la chapelure panko.

Avec des succursales à La Prairie et à Boucherville, le Shack du pêcheur profite déjà d’une belle notoriété sur la Rive-Sud de Montréal. Voilà maintenant qu’il est possible de s’offrir quelques-uns de ses plats vedettes sur le pouce, à Bromont.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le Shack du pêcheur Express est en fait l’idée de Patrick Lavallée, bon ami de Roxanne Ménard, patronne des deux restos originaux. L’entrepreneur en construction institutionnelle a d’abord contacté son amie dans le but de revitaliser la franchise bromontoise de La Belle Province — Mme Ménard est aussi franchiseuse de la chaîne de restauration rapide. « Je me suis demandé pourquoi on ne pouvait pas trouver une bonne assiette de poisson à Bromont, nous explique M. Lavallée. J’ai donc proposé à Roxanne de créer le Shack Express. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’explosive poutine bang bang, avec ses crevettes à la noix de coco légèrement panées, offre un savoureux mélange salé et aigre-doux, avec une pointe épicée savamment dosée.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Si quelques plats comme la chaudrée de palourdes sont d’abord cuisinés dans une cuisine centrale qui dessert une partie des succursales de La Belle Province ainsi que celles du Shack du Pêcheur, du Jack Saloon et de Poutine Co., d’autres comme les bols poké aux crevettes de Matane sont uniques au Shack Express de Bromont.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les tacos de poisson au pico de gallo sont une idée du chef William Ménard.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Yannick Métayer et Patrick Lavallée, copropriétaires du Shack du pêcheur Express, à Bromont 1 /4







La restauratrice a non seulement accepté, mais son fils William est devenu le chef de l’endroit. Le jeune homme a récupéré les classiques du Shack du pêcheur comme les fish and chips, le mac’n’cheese ou la guédille au homard, et il a élaboré quelques plats uniques au comptoir express comme les tacos de poisson au pico de gallo, des crevettes panées à la noix de coco, sans parler de l’explosive poutine aux crevettes bang bang, un délicieux mélange salé et aigre-doux qui mérite franchement le détour. On y mange volontiers sur place dans la salle de 90 places aux allures de casse-croûte rétro – c’est la formule conseillée si on veut vraiment goûter au croustillant des frites ou de la panure à la bière du fish and chips London. Sinon, tout ce qui est cuisiné avec la chapelure panko tient bien la route pour ceux qui décident de manger à la maison ou au chalet.

Si le Shack du pêcheur Express de Bromont partage sa salle à manger avec La Belle Province voisine, ce ne sera nécessairement pas le cas des prochaines succursales, car, oui, le projet est d’en ajouter d’autres, d’abord en Montérégie. À suivre !

10, boulevard de Bromont, Bromont