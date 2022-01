Retour vers les années 1990 chez Bodega Mtl

Doha et Mayssa Skaf sont deux sœurs qui ont grandi à New York avant que Montréal devienne leur maison. Elles gardent de leur enfance dans la Grosse Pomme les couleurs vibrantes des années 1990. Elles ont entre autres un excellent souvenir des emballages de bonbons qui coloraient les bodegas, ces petits commerces de coin de rue (nos dépanneurs, en quelque sorte) qui sont légion à New York.