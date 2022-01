Avec le St-Viateur Bagel à deux pas, il était facile pour le Zaidies d’ajouter le bagel au saumon fumé et fromage à la crème à son offre.

Depuis l’arrivée du mois de décembre, quelque part dans le Mile End, la crème glacée a cédé la place au saumon fumé. Le local du Ripples, à l’angle des rues Jeanne-Mance et Saint-Viateur Ouest, a été investi par le resto éphémère Zaidies pour l’hiver.

Sophie Ouimet La Presse

Le propriétaire, Jake Greenberg, s’est lancé en affaires après s’être retrouvé sans emploi au début de la pandémie.

Zaidies, c’était le nom du restaurant de l’hôtel qui appartenait autrefois à ses arrière-grands-parents, à Sainte-Agathe. Le restaurant n’existe plus depuis longtemps, mais le nom revit aujourd’hui, ainsi que le logo original qui figurait autrefois sur le menu.

PHOTO FOURNIE PAR ZAIDIES Le menu original du Zaidies, restaurant dans l’hôtel des arrière-grands-parents de Jake à Sainte-Agathe, le Rabiner’s.

PHOTO FOURNIE PAR ZAIDIES Jake Greenberg a investi le local de crème glacée Ripples, dans le Mile End, pour l’hiver. 1 /2



On peut s’y procurer du saumon fumé — la recette du père de Jake —, mais aussi des petits plats dans le menu pour emporter : bagel au saumon fumé et schmear (fromage à la crème à base de citron), chaudrée de saumon fumé, latkes… Du vendredi au dimanche, de 9 h à 16 h, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Si on veut éviter le déplacement, on peut aussi commander les produits de saumon fumé en ligne (sauf les plats), dont la livraison se fait le mercredi et le jeudi.

5554, rue Jeanne-Mance, Montréal