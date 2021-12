Si vous avez succombé vous aussi à la nouvelle vague de vins nature et biodynamiques, voici une nouvelle adresse à ne pas manquer. Situé sur Atateken, à la limite est du Village, le Bar Minéral, projet de Mathieu Ménard (Le Blind Pig, Aperitivo) et de son partenaire Steve Grenier, a tous les atouts pour devenir un de vos nouveaux bar à vins favoris.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Il y a d’abord l’espace, superbe, dominé par un bar de forme ovale surplombé d’une structure au plafond d’inspiration japonaise, et intégrant aussi le métal, le cuir et le polycarbonate, avec un éclairage qui se module et se transforme, créant différentes ambiances, de l’apéro à tard le soir.

Signé Blanchette Architectes, le design s’est déjà démarqué plusieurs fois : récipiendaire du Grand Prix du Design du magazine Canadian Interiors, il a aussi remporté six mentions au Grand Prix du Design de Montréal, dont le Lauréat Platine en Éclairage.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les vins nature sont en vedette au Bar Minéral, et ils sont offerts à prix d’ami.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La carte est composée de plusieurs plats de type entrées, comme ce tataki de thon avec hummous de cari vert, salade de fenouil.

D’ailleurs, les deux propriétaires, et leur autre associé au sein de MAS Hospitalité, Antoine Ormandy (Blind Pig), viennent d’acquérir le Bar Waverly et travailleront à nouveau avec les architectes pour rafraîchir la déco de cette institution du Mile End, en 2022.

Et puis que dire de la carte des vins, qui étanchera toutes les soifs, à petits prix, car c’est la philosophie que met de l’avant Mathieu Ménard. « On se veut une buvette accessible ; j’aime mieux que les gens viennent plus souvent, que de vendre mes bouteilles trop cher et me retrouver sans roulement. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’endroit offre aussi une belle carte de cocktails signature, comme le Katana, mélange de vodka, kalamansi, yuzu et bulles.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La photogénique burrata, sur son chutney de figues et crumble panko

Les bouteilles d’agences d’importation privée comme Ward & associés, Le vin dans les voiles, La QV ou Décuveurs vous coûteront généralement dans les 40 $ ou 50 $, il y a même des formats 1 litre à 42 $ ou 44 $. Pet nat, vins de macération, rosés funky, rouges de soif, les amateurs de vin nature y seront comblés. « Sinon, tu te prends un gin tonic ou une bière ! », lance ce dernier en riant. Ou un des cocktails signatures de l’endroit, qui sont tous très colorés et rafraîchissants.

Ouvert au cœur de l’été 2020, le Bar Minéral reste encore un secret bien gardé du Village, puisque l’endroit a été fermé durant de longs mois avec la pandémie, avant de rouvrir finalement au printemps 2021. Pendant ce temps, Mathieu Ménard a lancé, quelques portes plus loin, le Apéritivo, une épicerie gourmande d’inspiration italienne, où est aujourd’hui cuisiné tout le menu du Minéral. Le menu est essentiellement composé de petites assiettes, à manger seul ou à partager. Burrata avec chutney de figues ; tataki de thon avec hummous au cari vert et fenouil ; fish tacos « sans chips » : on peut autant y aller en mode apéro que s’offrir un souper complet.

1641 rue Atateken, Montréal