Ouvert depuis février dernier dans le bel espace — complètement rénové — qui a accueilli autrefois les restaurants Hvor puis Asado, le Shay nous avait beaucoup charmée lors d’une première visite, alors que le restaurant était en mode pour emporter, avec ses plats aux saveurs libanaises, mais avec une approche très moderne, et des inspirations qui puisent dans d’autres cuisines — française, italienne et américaine, entre autres.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Voilà que l’établissement de Griffintown mené par le chef d’origine libanaise Joseph Awad (Buonanotte, Pied de Cochon, Damas…) a lancé depuis quelques semaines ses brunchs du dimanche.

Encore une fois, nous n’avons pas été déçue. Le menu, très alléchant et invitant, se partage entre des plats plus traditionnels comme le shakchouka, avec son œuf coulant parfait à 65 ℃ et sa sauce tomate épicée, ou encore l’assiette mariant œuf frit et agneau façon shawarma, très goûteuse.

Les plus gros appétits apprécieront la déclinaison moyen-orientale du fameux poulet frit et gaufres, avec du poulet style shish-taouk, et les dents sucrées se régaleront avec le pain perdu au challah et son beurre fouetté, ou encore le plus santé parfait au fromage labneh fouetté avec ses fruits frais et granola.

Ajoutez à cela un mimosa ou un autre cocktail aux saveurs ensoleillées, et voilà une très belle façon de commencer votre dimanche !

1414, rue Notre-Dame Ouest, Montréal